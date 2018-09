GUGLIONESI. La prima campanella dell’anno scolastico 2018/19 è suonata anche per gli studenti dell’omnicomprensivo di Guglionesi. E ad accoglierli al loro rientro le novità, tanto discusse, dei traslochi dovuti al sisma del 16 agosto che ha visto il liceo inagibile.

Sebbene in quest’ultimo mese siano state tante le polemiche riguardanti i traslochi da un edificio all’altro, oggi tutti sono tornati ai loro banchi. Tranne cinque alunni che quest’anno entrano in prima media, i quali accompagnati dalla preside Maddalena Chimisso e dalla docente Angiolina Tomei, sono stati ricevuti dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella all’Isola d’Elba, per l’inaugurazione dell’anno scolastico appena iniziato.

Abbiamo chiesto al vice preside Lino Fulvio un resoconto di questo primo giorno di scuola, che aveva diviso i genitori di Termoli da quelli di Guglionesi. Una decina, infatti, si sono ritrovati davanti la scuola di Via Catania, attualmente sede del liceo, per verificare di persona lo stabile, le vie di fuga e per sentirsi rassicurati.

“E’ stata una bella sorpresa sia per noi docenti che per i ragazzi- ha spiegato il vice preside Fulvio- vedere questa struttura ariosa, luminosa e ben messa. Abbiamo spazio e ogni piano ha le proprie vie di fuga, i propri servizi igienici. E’ un ambiente sereno che permetterà una buona attività didattica. Voglio approfittare di questo momento e di voi della stampa per poter ringraziare, anche al nome del dirigente, i tecnici della provincia, del comune di Guglionesi, l’amministrazione comunale, i vigili del fuoco e la protezione civile per i lavori svolti in questi giorni. E soprattutto, bisogna dire grazie ai collaboratori scolastici che in pochissimi giorni hanno reso usabile e vivibile questa struttura. C’è qualcosa ancora da sistemare ma piano piano faremo tutto”.

Molto probabilmente rimarranno in Via Catania tutto l’anno, per il vice preside questo non è un problema, perché