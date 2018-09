Nuovo anno scolastico, la lettera del sindaco Bellotti agli alunni dell’Omnicomprensivo

GUGLIONESI. La lettera del sindaco di Guglionesi Mario Bellotti a tutti gli alunni che frequentano l’Omnicomprensivo del paese per l’inaugurazione del nuovo anno scolastico.



“Cari studenti, ho aspettato che la campanella suonasse, oggi 17 settembre, per farvi gli auguri per questo nuovo anno scolastico. Di solito gli auguri si fanno prima, ma questa è una situazione straordinaria per il nostro Comune, per voi e anche per il sottoscritto. Perciò scusate il ritardo, ma era necessario aspettare che con quel suono trillasse anche il richiamo alla normalità per scrivervi un piccolo messaggio.

Abbiamo vissuto giorni e settimane difficili, credo tra le più difficili di sempre. Abbiamo condiviso paure, timori, speranze, rabbia e a volte un senso di impotenza davanti alla natura che non possiamo padroneggiare. Ma abbiamo anche imparato, in questo periodo difficile, che la conoscenza è la base della sicurezza e della salvaguardia delle vite.



Abbiamo imparato che i terremoti non si possono né prevedere né evitare, ma si possono affrontare lavorando sulla sicurezza delle nostre case e delle nostre scuole, dove voi e i vostri professori trascorrete tante ore al giorno.

Il SAPERE, quel verbo richiamato tante volte nella letteratura dei vostri libri, ha una straordinaria applicazione nella vita pratica di ognuno. Il sapere è fondamentale, e per voi che avete la fortuna di poter frequentare la scuola, di superare ogni giorno un piccolo ostacolo che vi separa dalla conoscenza di qualcosa, il sapere deve diventare una occasione di crescita vera.



La scuola è la vostra chance: il suo ruolo è centrale e insostituibile, magari oggi non ve ne rendete conto pienamente, ma crescendo e diventando adulti lo scoprirete e sarete felici di essere andati a scuola e di aver avuto la possibilità di imparare, costruire la base della vostra conoscenza del mondo un pezzetto alla volta, anche al prezzo di grandi sacrifici.



Credo nel valore della scuola e della conoscenza, e vi confesso che oggi ringrazio la vita che mi ha messo davanti alla possibilità di formarmi e apprendere. Senza quella possibilità non sarei quello che sono. Ecco perché pongo sulla scuola tutta la mia attenzione. sapendo bene che le scuole, prima di essere edifici con aule e laboratori, siete voi. Voi siete stati la mia priorità assoluta in questo periodo, e continuerete a esserlo. Ringrazio i tanti che hanno lavorato per la sicurezza e per il vostro interesse, a cominciare dalla Preside Maddalena Chimisso che ha sempre creduto nell’importanza della scuola e si è battuta senza risparmiarsi in questa fase delicata, e che oggi è con una delegazione di 5 alunne guglionesane sull’Isola d’Elba con il Presidente Mattarella per la cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico.

Un giusto riconoscimento per l’impegno portato avanti nel rendere l’Omnicomprensivo di Guglionesi una scuola coi fiocchi e il Liceo delle Scienze Umane e Linguistico un fiore all’occhiello di questa realtà.



Io, dopo tanti giorni di lavoro andato avanti anche di notte, senza sosta, posso dirmi soddisfatto nel sapere che siete ospiti di edifici sicuri, controllati, dotati di tutta la certificazione necessaria a far stare sereni i vostri genitori e per far stare sereno anche me, che come primo cittadino di questa straordinaria comunità non posso non sentirmi direttamente responsabile della vostra sicurezza e della vostra serenità, che in questo caso coincide anche con la mia serenità. Vorrei poter essere responsabile anche della vostra cultura e della vostra conoscenza, ma quella è una libera scelta che spetta a voi fare. Da parte mia solo un consiglio: siate intelligenti e cogliete le opportunità di crescere e conoscere, e non ve ne pentirete mai, qualsiasi cosa accada. Buon anno scolastico a tutti”.