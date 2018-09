Portocannone, Toma in sopralluogo nella scuola inagibile con Caporicci

PORTOCANNONE. Tra i Comuni con maggiori disagi agli edifici pubblici senza dubbio vi è Portocannone, che ha dovuto dichiarare inagibili sia la scuola elementare che il municipio. Oggi pomeriggio, dopo il tour a Guglionesi e Palata con la Ministra Lezzi, il governatore del Molise Donato Toma e l’ingegner Mogavero si sono recati proprio a Portocannone, per portare la solidarietà della Regione alla località arbereshe, che ha anche subito tre ordinanze di sgombero in abitazioni private.

E’ stato effettuato un sopralluogo al plesso didattico sgomberato, alla presenza del sindaco Giuseppe Caporicci. Lo stesso primo cittadino, che ha parlato anche dei 300mila euro che erano stati stanziati dalla vecchia giunta Frattura, ora si punta a compartecipare a fondi del Miur per completare la ristrutturazione del plesso, a partire dalla palestra e in tutti gli altri ambienti. Una richiesta che il Comune di Portocannone ha avanzato all’indomani del sisma di metà agosto, per superare anche i vincoli ordinari derivanti dalla condizione di dissesto finanziario.