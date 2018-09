I traditori di Termoli

TERMOLI. La parola tradimento è forte.



Essa prima di tutto evoca coloro che in guerra di fronte al nemico scappavano buttando la propria arma. Questi a voler essere comprensibili un alibi l’avevano: alla paura non si comanda. Oppure di manzoniana memoria uno se il coraggio non ce l’ha non se lo può dare. E in secondo luogo ricorda coloro che tradiscono il proprio coniuge. Coloro che tradiscono gli amici. Coloro che tradiscono dei soci. Coloro che tradiscono un accordo commerciale (più eufemisticamente viene detto vengono meno ad un accordo).

I traditori trovano sempre degli argomenti, delle giustificazioni a loro discolpa. Praticamente si assolvono.

Ma vi è un’altra categoria di traditori, quelli della propria cittadina del proprio paese: i protagonisti del degrado.

Non mi riferisco agli amanti della cementificazione e degli obbrobri urbanistici, (che meriterebbero uno spazio a parte), ma a quei cittadini che con piccoli atti, spesso quotidiani, contribuiscono a fare un grande danno: abbruttire, deteriorare, rovinare il proprio paese. E proseguendo nel tempo fino a distruggere il patrimonio di bellezza di Termoli.

Il giornale che qui mi ospita, attraverso le foto con costanza e determinazione, fa vedere le diverse modalità di produzione del degrado. Che inesorabilmente si ripete data la recidività degli autori, traditori consapevoli o meno di essere dei nemici dei propri concittadini e del proprio paese.

In genere si pensa che il problema a monte sia quello della scarsità di: cultura intelligenza, educazione, danaro. Ossia che i suddetti protagonisti siano poco alfabetizzati, di scarsa intelligenza maleducati e poveri. Nulla di più falso. Il problema a monte è l’imbecillità che tocca trasversalmente tutte le tipologie del genere umano.

Come rimediare? Quali misure prendere? Ce ne sarebbero tante di tipo sanzionatorio. Ma gli autori del degrado troverebbero dei sotterfugi. Invece occorrerebbero dei cartelli in cui più o meno si legga sono imbecilli e traditori tutti coloro che sporcano o arrecano danno al paese. Potrebbe funzionare. In genere nessuno ci tiene a passare né per imbecille tanto meno per traditore.