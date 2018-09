Il curriculum vitae moderno

TERMOLI. Durante la propria carriera si acquisiscono un gran numero di competenze. Molto spesso è difficile elencarle tutte poiché si susseguono per cambi di mansioni, promozioni e cambi aziende. Le competenze accertate sono la chiave per crescere tra le aziende. Si cambia più facilmente lavoro se si è in grado di valorizzare tali esperienze in un tipo di curriculum che viene comunemente chiamato Curriculum moderno o anche Curriculum per competenze.

I format di curriculum sono molti, basta dare un'occhiata su onlinecv.it, per farsi un'idea più precisa. Ciò che interessa colui che ha molte competenze e che sta cercando un nuovo lavoro, è un format che riesca a focalizzare le skills ricercate dall'azienda mettendole in paragone con le sue.

L'utilizzo della grafica, e la predisposizione dei box è diversa rispetto all'impostazione tradizionale.

Per prima cosa, riferendosi al curriculum inglese, si inserisce nella parte alta un riassunto della propria qualifica. L'aspetto appare più professionale rispetto alla media, e viene apprezzato come se fosse una lettera di presentazione. L'anagrafica, che appare in prima posizione in tutti i modelli di curriculum, è un riporto dovuto come se fosse un'intestazione della carta intestata.

La parte superiore potrebbe anche riportare i propri obiettivi professionali, è la stessa funzione di presentazione appena descritta.

Le competenze vanno dimostrate

Un punto di forza del modello di curriculum moderno, è l'assegnazione di un risultato ad ogni competenza. Si porta l'attenzione del recruiter verso la professionalità e la serietà nel mostrare l'efficacia delle proprie abilità lavorative.

Le competenze vengono offerte su un piatto d'argento e suddivise in comunicative e organizzative da una parte e di leadership e motivazionali dall'altro.

Un modo diretto e più interessante

I format di curriculum appaiono dei formulari da riempire a tutti i costi. Nel curriculum moderno ciò non accade poiché si ha l'impressione di ritmo e movimento. Non si lasciano gli elementi noiosi a guidare la lettura dei vari punti che o sono solo di facciata oppure scontati nel loro sviluppo.

Sapere cosa sa fare un candidato è ciò che deve capire il selezionatore del personale. Questo modo di gestire la presentazione alla candidatura è un po' come risparmiargli un lavoro complicato, fatto di valutazioni su elementi soggettivi e fuorvianti in taluni casi.

Si tratta di prendere coscienza di una strategia precisa per impressionare il lettore interessato. Non a caso viene denominato moderno, proprio perché è nella natura della moderna impresa la competizione e la concretezza.

Per le figure di alto livello, gli uffici del personale attingono anche a valutazioni di tipo psicologico, per trarne soprattutto il potenziale di crescita. E' un buon modo per far crescere il livello dei manager aziendali senza strapagare personale già affermato. Per arrivare a determinare il potenziale, il modo di scrivere un curriculum ha la sua importanza.

Cosa evitare per mantenere un tono coerente con la candidatura?

Una presentazione di carattere come quella proposta da un curriculum moderno, ha dei paletti invisibili che non bisogna oltrepassare per evitare di cadere nel banale. Elementi come la foto devono esserci ma con particolare attenzione ai dettagli che riguardano la postura, la qualità e la posizione immediatamente vicina ai dati anagrafici. Da evitare le pinzate o le graffette.

Non utilizziamo un format da adattare ma cerchiamo una soluzione ad-hoc. Ciò che deve emergere è la presentazione iniziale e lo sviluppo per competenze con separazione dei risultati immediatamente affiancati alla competenza di turno.

Va bene una presentazione professionale ma non occorre esagerare inserendo grafici e tabelle, l'interlocutore è un professionista del personale non un tecnico o un esperto di vendite ecc..

Una volta realizzato, è bene passarlo più volte al vaglio per evitare piccoli errori ed inesattezze.