«Perché a Termoli non c'è un parco giochi decente per i bambini e ragazzi?»

TERMOLI. Ricevere continuamente attestati di elogio, persino dichiarazioni di amore verso la nostra città è piacevole, non lo neghiamo, ma poi restiamo interdetti quando c’è chi da fuori, pur premettendo ciò evidenzia lacune significative della nostra città.

E’ il caso della signora Erika Benetti, che sottolinea l’assenza di aree verdi attrezzate per bambini e ragazzi.

Un pungolo, il suo, al netto del Parco comunale che comunque vive momenti di disagio ancora e di alcune isole come possono essere i parchetti di via dei Faggi e via Germania, ad esempio, esempi sparuti di cosa si dovrebbe fare in ogni quartiere.

«Salve, sono un'innamorata inguaribile di Termoli. Ho vissuto dal 1973 al 1979 per motivi di lavoro della mia famiglia, dopodiché mi sono trasferita in Piemonte. Eppure l'amore per questa città non è mai venuto meno, infatti i miei genitori tornano a Termoli tutte le estati, da qualche tempo torna anche mia figlia di cinque anni e quando riesco anch'io mi unisco al gruppo e sto qualche giorno

Vengo immediatamente al dunque: perché a Termoli non c'è un parco giochi decente per i bambini/ragazzi? L'unico parco è quello che frequentavo da piccola, ora vecchio, decrepito, direi vergognoso per una città come Termoli! Hanno investito sul lungomare e sul centro ed il risultato è encomiabile: Termoli ha cambiato aspetto ed è stata rivalutata da questi interventi urbanistici.

Però è arrivata l'ora di pensare ai bambini/ragazzi.

La modalità può essere un parco ben strutturato oppure 2/3 parchi piccoli (tipo altalena, scivolo, giostra) situati in punti strategici, ma è ora di fare qualcosa per le famiglie e i bambini.

Un luogo di aggregazione sociale, dove i bambini giocano e i genitori o i nonni che li accompagnano si incontrano.

Non si può fare affidamento sulle strutture delle spiagge, è ora di pensare seriamente ad un luogo che non sia solo legato alla bella stagione!

Lo so che la pratica dello spending review non dà tregua neppure alle piccole realtà locali, ma è ora di investire in un progetto che dia ai cittadini questo servizio (anche perché Termoli ha parecchi bambini e famiglie!) Forza!»