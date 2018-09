CIRO' MARINA. Il Molise può dirsi soddisfatto dell'entusiasmante partecipazione al concorso di bellezza "Venere d'Italia". La finale nazionale della kermesse si è svolta a Cirò Marina in Calabria: bellissime, caparbie e intelligenti, le nostre 9 fanciulle molisane hanno fatto una gran bella figura. Apprezzatissime e molto impegnate nei 3 giorni intensi dedicati al portamento e al talento artistico.

Federica Vergura, termolese di 15 anni, ha ottenuto per volere di una giuria tecnica attenta e scrupolosa, il titolo di Venere Tv 2018. Alessia Carrelli, 22 anni di Casacalenda, è stata invece scelta dalle altre concorrenti e ha conquistato la fascia "Venere delle Veneri 2018", titolo quest'ultimo alla sua prima assegnazione.

Tra le 79 finaliste nazionali un plauso anche alle splendide Ilenia Saetta, Annarita Miucci, Giada Paduano, Carla Tolfa, Jennifer Salerno, Raffaella Carrino e Liliana Granitto, tutte arrivate in Calabria dopo aver conquistato il pass regionale.

Più che soddisfatta l'agente regionale del concorso, Monica Mastrantonio che ha lavorato duramente per permettere alle ragazze di affiancare alla bellezza l'eleganza e il portamento. In Calabria non sono mancati, tutti per le miss molisane, gli scatti fotografici di Mario Paolucci. La comunicazione regionale è stata curata dal giornalista Andrea Nasillo.

La nuova Venere d'Italia è una ragazza 18enne di Roma: alta, castana e con gli occhi profondi, si chiama Diana Trandafir. Al secondo posto la pugliese Dalila Pastorelli. Terza, dall'Emilia Romagna, Dayane Cardoso.

Il concorso diretto da Pietro Cortese, sotto l'egida del patron Luigi Bombardiere, è stato arricchito dai momenti moda degli stilisti Francesco Coticelli, Flavia Mardi e Adriana Bouros. Presidente di giuria il direttore marketing di Playboy Italia, Ciro Montemiglio. Le coreografie sono state affidate ad Alessandro Pannone.