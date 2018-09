TERMOLI. Lui di anziani se ne intende. Non fraintendete. Parliamo di Stefano Leone, che ideò e realizzò il calendario cult dei centenari molisani agli albori del ventunesimo secolo, finendo per diventare ospite anche di trasmissioni importanti sia in Rai che Mediaset.

Stefano Leone ha voluto battere se stesso e stavolta si è recato a Campomarino, per incontrare la nonna d’Europa, Maria Giuseppa Robucci, di anni 115 e mezzo.

Ospite degli amici Vilma e Corrado, Stefano ha intervistato e fotografato la signora nata a Poggio Imperiale il 20 marzo 1903, che vanta il primato di essere la donna più longeva del vecchio continente.

Una vita, la sua, semplice e laboriosa, condivisa col marito agricoltore Nicola Nargiso e i cinque figli Angelo, Concetta, Antonio, Peppino e Filomena. Nove i nipoti e sedici i pronipoti.

Molto religiosa, ha conosciuto bene Padre Pio, al quale è particolarmente devota. Persona equilibrata e amorevole ha impartito col suo esempio l’insegnamento di intramontabili valori quali l’educazione e l’umanità.