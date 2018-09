Prevenire l'abbandono dei bimbi nelle auto coi dispositivi nei seggiolini

ROMA. La Commissione Lavori Pubblici del Senato, su impulso del Governo, ha dato il via libera in sede redigente al testo che introduce l'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nelle auto.

Con l’ok da parte dell’Aula di palazzo Madama la prossima settimana il provvedimento sarà finalmente convertito in legge. Lo annuncia in una nota il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, Michele Dell’Orco, che ha seguito i lavori in Parlamento.

“Siamo molto soddisfatti – commenta Dell’Orco - dell’approvazione di questa proposta che dà attuazione a una delle priorità delle linee programmatiche del Ministro Danilo Toninelli. Un risultato importantissimo per evitare tante tragedie dovute a una banale distrazione”.

Un segnale luminoso e uno acustico avviseranno i genitori della presenza del bambino in auto anche quando si spegne la macchina, così da evitare che i bimbi vengano dimenticati dentro l’abitacolo.

“Insieme al Ministro Toninelli – conclude Dell’Orco – ribadiamo l’impegno ad assicurare incentivi congrui per l’acquisto dei sensori ‘salva bebè’. Stiamo infatti lavorando in stretta collaborazione con il Ministero dell’Economia per trovare le adeguate coperture finanziarie”.