Da Milano e dagli Stati Uniti: turisti settembrini in visita al borgo antico

TERMOLI. Due gruppi di turisti provenienti da Milano e dagli Stati Uniti in visita al Borgo Antico e altre località del Molise. Mercoledì pomeriggio sono giunti a Termoli, due gruppi di 15 persone ciascuno, uno arrivato da Milano e l'altro dagli Stati Uniti. Nonostante la leggera pioggia, il tour per la visita al borgo si svolta come sempre ma questa volta con tutti gli ombrelli aperti.

Ad attenderli sotto i bastioni, il presidente dell'Archeoclub Oscar De Lena che, dopo aver iniziato a raccontare la storia millenaria della città, li ha condotti, attraversando la porta d'ingresso del Borgo, per le viuzze e le piazzette continuando a raccontare loro, in oltre due ore, la storia di Termoli dalla fondazione del borgo fino ai giorni nostri.

Non poteva mancare una fermata nella Cattedrale dove ai graditi ospiti è stata raccontata la storia dei nostri due santi Basso e Timoteo entrando anche nella cripta dove le sante reliquie furono ritrovate. Il tour è proseguito per la ormai famosa "rejiecelle" per concludersi poi sul terrazzo del castello dove hanno potuto ammirare, scattando decine di foto, il panorama della vecchia e nuova città. Nei prossimi giorni i due gruppi proseguiranno per altre località del Molise. Ottime le loro impressioni sulla bellezza del nostro Borgo Antico e, molto apprezzata, la cucina locale.