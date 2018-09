Via Germania Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Siamo stati chiamati da alcuni residenti e commercianti di via Germania che ci hanno voluto segnalare una situazione per loro insostenibile.

«Da quando hanno rimesso a nuovo il campetto di calcetto qui di fronte a noi - dice il portavoce - e questo va a plauso dell'amministrazione che ha rimesso in sesto un’area che era diventata degradante per tutti, ora però i problemi non sono terminati, perché a creare problemi sono i ragazzi che usano il campetto.

Quando finiscono di giocare giustamente si dissetano, qualcuno mangia snack e invece di usare i cestini gettacarte, con poco senso civico, buttano i residui bottiglie, carte e quant'altro a terra creando un tappeto di rifiuti e questo non va bene.

Facciamo un appello all'amministrazione, sono state rimesse, e va benissimo, porta, nuova pavimentazione e reti sicurezza che fanno restare il pallone in campo.

Dietro le due porte perché non è stata aggiunta un’altra rete anche nel rettilineo, dove ci sono le panchine, visto e considerato che di continuo tiri e pallonate di una certa violenza uscendo da quella parte colpiscono vetri di finestre e vetrine di negozi e già in altre occasioni hanno lesionato cristalli di auto in sosta.

Senza tener presente poi che i ragazzi per andare a riprendere il pallone fuori campo sono costretti ad attraversare la strada con tutti i pericoli che ne conseguono. Chiediamo un piccolo sforzo in più all'amministrazione e uno all'educazione dei ragazzi che si recano al campo».