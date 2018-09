Strade di lottizzazione, a ottobre la gara d'appalto

TERMOLI. Dal Comitato di via Udine una pacca sulla spalla di via Sannitica.

«Questa volta l’amministrazione del Comune di Termoli ha proprio deciso di mettercela tutta per smentire quello che avevamo funestamente pronosticato nel nostro ultimo post.

Abbiamo appreso, infatti, che la Giunta comunale ha deliberato una variazione di bilancio al Piano triennale delle opere pubbliche. Nello specifico e per chi fosse più attento ai dettagli, sarebbe la n. 219 del 20/09/2018.

Con la suddetta delibera il Comune dovrebbe farsi carico di anticipare le somme stanziate dalla Regione Molise, riguardanti l’intervento di messa in sicurezza delle strade di lottizzazione, per poter dare il via libera alla gara d’appalto finalizzata all’assegnazione, a breve termine, dei lavori.

Per qualche motivo ancora da chiarire, infatti, la Regione non ha ancora realmente dato disponibilità delle somme, dichiarate finanziate, al Comune di Termoli, che non poteva quindi procedere all’indizione della gara d’appalto.

La delibera sarebbe quindi finalizzata ad accorciare i tempi per l’avvio dei lavori ad ottobre, prima della stagione invernale.

Venerdì 21 settembre l’Amministrazione ha provveduto all’invio delle lettere di invito all’indirizzo delle ditte che avevano precedentemente partecipato alla preselezione svoltasi nel mese di marzo. Alla gara, che avrà luogo il prossimo 19 ottobre, potranno partecipare solo i rappresentanti delle imprese partecipanti che avranno presentato offerta entro il 18 ottobre.

Aspettiamo quindi l’evolversi degli eventi che riguardano le ormai “famigerate” strade di lottizzazione, per verificare i risultati che questa mossa amministrativa potrà ottenere. Ottobre è alle porte».