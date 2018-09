Tutti in bici, a Piazza Monumento parte la Critical Mass

TERMOLI. Dal 12 maggio, giorno del debutto, in quel sabato di primavera, sono trascorsi 4 mesi e mezzo circa e dopo la parentesi estiva, torna in piazza Monumento, dalle 16.30, la Critical Mass. Raduno spontaneo in bicicletta e non solo.

La Critical Mass è una “coincidenza organizzata” di ciclisti urbani che s’incontrano per pedalare insieme. E’ un’azione diretta per riappropriarsi delle strade e gridare al mondo “OGGI IL TRAFFICO SIAMO NOI!!!” senza un percorso definito e scorte motorizzate.

La Critical Mass è di tutti quelli che popolano questo mondo, libera inclusiva e come tale rivoluzionaria!

Non ha scopo di lucro, non ha sponsor, non ha leader; non gode di finanziamenti pubblici e non è organizzata dall’amministrazione pubblica o da singole associazioni.

Chi può partecipare alla Critical Mass?

Chiunque si sposti senza un motore e abbia voglia di vivere la strada circondato da migliaia di biciclette, pattini, skate e mezzi cosmonautici; basterà condividere gioia e sorrisi nell’attraversare la città con le orecchie piene solo di voci, scampanellii, musiche dei ciclo-sound e soprattutto liberi dallo smog!