Sicurezza tra i banchi, prove di evacuazione a Guglionesi

GUGLIONESI. Lunedì scorso, l’istituto omnicomprensivo di Guglionesi ha suonato la sua prima campanella per l’anno scolastico 2018/19 e, come affermato dalla preside Maddalena Chimisso, sono state programmate delle prove di evacuazione in caso sia di incendi che di terremoti. Ieri, 21 settembre, gli studenti dell’istituto sono stati chiamati alla simulazione di due prove anti incendio nel plesso di via Indipendenza che, ha chiaramente interessato gli ordini di scuola dall’infanzia alla secondaria di primo grado. La prima prova era già stata annunciata nei giorni scorsi, preparando gli alunni in modo tale da riuscire a tenere un comportamento adeguato alla situazione che andavano ad affrontare. La seconda, invece, è stata effettuata dopo un’ora e a sorpresa. La campanella ha suonato per circa 2 minuti, fino a che l’ultimo bambino si è ritrovato nel campetto adiacente la scuola.

«Sui bambini piccoli, dell’infanzia c’è ancora da lavorare- ha spiegato la dirigente Chimisso, raggiunta telefonicamente- il tempo è comunque stato buono, ma bisogna lavorare sull’esercizio delle scale per i bambini più piccoli. Devo dire che la seconda prova, quella di cui nessuno sapeva nulla, è andata molto meglio».

Al liceo di via Catania, in 1 minuto e 30 secondi l’edificio è stato evacuato, grazie alle vie di fuga presenti in tutti i piani su cui sono collocate le aule, e grazie alla celerità dei ragazzi più grandi che non hanno bisogno dell’esercizio delle scale da scendere.

Tempestività e ordine, grazie alla formazione dei docenti coordinatori che, hanno illustrato le modalità di evacuazione, le vie di fuga e i punti di raccolta.

Tutto ciò sotto l’occhio vigile dell’ingegnere e Rspp Marco D’Angelo che ha valutato se i piani di evacuazione fossero tutti funzionali.

Verranno effettuate altre prove di evacuazione durante tutto l’anno scolastico, a sorpresa, perché «tutti gli studenti, dai più piccoli ai più grandi devono acquisire questi comportamenti e possano sapersi comportare durante le emergenze», ha concluso la Chimisso.