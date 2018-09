Da Termoli a Rai Uno, Marianna Lopreiato e le «Curvy Pride» nella trasmissione «Italia Si»

TERMOLI. Oggi pomeriggio alle 16 .40 nella nuova trasmissione di Marco Liorni “Italia Si” era presente in studio la termolese Marianna Lopreiato fondatrice dell’associazione “Curvy Pride” e figlia del noto ristoratore Peppino Lopreiato proprietario della “Vecchia Napoli”.

Nella nuova puntata di "Italia Sì", Marco Liorni è tornato ad ospitare Anna Cicalese, giornalista televisiva, che porta avanti la sua battaglia per difendere i diritti delle donne curvy, che ancora oggi sono costrette a subire episodi discriminatori.

Purtroppo anche lei fa parte di queste vittime, è stata licenziata dal suo lavoro di giornalista televisiva dopo che il suo fisico è iniziato a cambiare a causa di una cura ormonale.

La nostra Marianna Lopreiato insieme ad una rappresentanza del gruppo “Curvy Pride”, sono intervenute in trasmissione per sostenere Anna Cicalese.

«Siamo contentissime di essere qui ha detto - Anna Lopreiato – a Marco Liorni , siamo intervenute in difesa di Anna, dopo aver sentito l’intervento del noto showman Maurizio Coruzzi, detto Mauro in arte Platinette, che durante la trasmissione “Italia Si” della scorsa settimana in cui era presente anche la nostra protagonista Anna Cicalese, ha chiuso il programma con una domanda: “Hai avuto questo aumento di peso per uno squilibrio ormonale o perché ti piace mangiare?” noi siamo qui – ha proseguito Marianna – solo per capire».

Mauro Coruzzi, in sua difesa ha ribadito che voleva solo dei chiarimenti sul motivo dell’aumento di peso.

All’interno del programma c’è stato chi ha appoggiato la causa di Anna e chi, invece ritiene che siano le persone in sovrappeso a dover correre ai ripari.

Lo stesso Maurizio Coruzzi ha definito la propria condizione “patologica” a causa di una bulimia dalla quale non riesce a guarire, malgrado tanti anni di cure anche psicologiche.

E’ intervenuto a concludere anche il noto ex giornalista di “Striscia la notizia” Fabio, reduce da una lunga battaglia legale a gettare benzina sul fuoco, mostrando le tante difficoltà nelle quali si trovano le persone definite obese.

Chiaramente si è creata un po’ di confusione in quanto si è accomunato condizioni di leggero sovrappeso come potrebbe essere definita la nostra sexy curvy Marianna, con situazioni di grave obesità come quella di Maurizio Coruzzi o del “Buon Fabio”.

Chiaramente le patologie come spiegava Coruzzi vanno curate come tali, magari anche con l’ausilio di un supporto psicologico, la stessa Cicalese ammette che la causa del suo sovrappeso andrebbe forse ricercata in una gravidanza purtroppo interrottasi al settimo mese.

Bellissimo però a nostro avviso il messaggio di fondo della nostra Marianna e cioè che “la vita va vissuta con allegria amando il nostro corpo”.