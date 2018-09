Termoli a O' Mare Mio, Cannavacciuolo: ho scoperto meraviglie in abbondanza

TERMOLI. "Una straordinaria vetrina", così ha commentato qualcuno di coloro che ieri sera hanno visto la puntata di "O Mare Mio" col mitico chef Antonino Cannavacciuolo, registrata nello scorso maggio a Termoli, sulla presenza della nostra città, della sua marineria e del prodotto ittico fresco dell'Adriatico nel format del canale 9 del digitale terrestre, che sta acquisendo popolarità sempre maggiore. «Mai viste immagini così belle di Termoli dall'alto». Insomma, un lancio promozionale in piena regola della città adriatica molisana, affidato a uno degli ambasciatori di maggiore successo del mondo televisivo e della cucina in generale.

«Ho scoperto meraviglie in abbondanza, non avrei potuto sperare in una avventura migliore», ha chiosato nel saluto finale della puntata lo stesso Antonino. Nel corso dell'edizione di ieri sera spazio alla pesca al largo coi fratelli Maretto e Beniamino, e i fratelli Cristian e Tommaso Balducci, un biologo marino. Nelle reti finiscono le razze. Poi ci si sposta al trabucco, dove l'allegria e la simpatia dei partecipanti emerge su uno scenario da favola. Un incontro tra territorio e prodotti tipici del Basso Molise, spazio ai concorrenti, anche loro di grande carica empatica, per finire con il gruppo folclorico marinaro 'A shcaffette. Piatto principe a Villa Livia è stato lo sciscillo.