Termoli, sostituzione tubature Gas, al via i lavori

TERMOLI. Iniziano oggi, 24 settembre, i lavori di adeguamento e sostituzione delle condotte del Gas metano ad opera della ditta Alma Cis srl

I lavori interesseranno diverse zone della città e avranno una durata totale di 120 gg. circa.

Nelle zone in cui saranno svolti i lavori, vigeranno i divieti di sosta con rimozione forzata temporanea, la sospensione temporanea della circolazione veicolare con divieto di transito e la direzione obbligatoria a destra o sinistra. Naturalmente le varie modifiche all’assetto viabilistico, così come il ripristino delle condizioni originarie di viabilità, sarà segnalato preventivamente dalla apposita cartellonistica.

Le strade interessate dai lavori sono: via dello Stadio, via degli Atleti, via Maratona, via di Spagna, via Caduti di tutte le guerre, via Germania, via Polonia, via San Marino, via Torino, via Palermo, via Udine, via Sandro Pertini, via Rio Vivo, via Perrotta, viale d’Italia, via Mascilongo, via Molise.

I lavori saranno effettuati da due squadre che procederanno per step, di seguito si riporta il crono programma degli interventi:

Prima squadra

 24 – 28 settembre via dello Stadio;

 1 – 5 ottobre via degli Atleti;

 8 – 16 ottobre via Maratona;

 17 – 28 ottobre via Spagna;

 29 ottobre – 5 novembre via Caduti di tutte le guerre;

 6 – 9 novembre via Germania (da via Mascilongo a via Spagna)

 12 – 16 novembre via Germania (da via Spagna a via Polonia)

 19 – 23 novembre via Polonia (da via Germania a via Mascilongo)

 26 novembre – 5 dicembre via Polonia (da via Mascilongo a via Montecarlo)

 6 – 14 dicembre via San Marino ( da via Polonia a via Spagna)



Seconda squadra

 24 – 28 settembre via Torino;

 1 – 5 ottobre via Palermo;

 8 – 19 ottobre via Udine;

 22 – 31 ottobre via Pertini;

 2 – 23 novembre via Rio Vivo;

 26 – 30 novembre via Perrotta (da via Mascilongo a viale Trieste);

 3 – 7 dicembre viale d’Italia (da via Trieste a via Inghilterra);

 10 – 14 dicembre via Mascilongo (da via Polonia a via Perrotta);

 17 dicembre – 11 gennaio via Molise (da via Trieste a via Mascilongo).