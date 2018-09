A14, traffico rallentato tra Vasto Sud e Termoli per lavori Copyright: Vastoweb

VASTO. Pesanti disagi al traffico si registrano sulla A14 in direzione Sud tra i caselli di Vasto e Termoli. Molti i mezzi pesanti incolonnati e che procedono a passo d'uomo così come le autovetture. E' consigliabile per chi viaggia in direzione sud uscire a Montenero di Bisaccia proseguire lungo la Statale 16 e riprendere l'autostrada a Termoli.