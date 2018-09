Prevenzione e manutenzione, al via i lavori di pulizia di caditoie e tombini

TERMOLI. Si lavora in questi giorni alla pulizia e al lavaggio delle caditoie, bocche di lupo, griglie stradali, con i relativi collettori (dal fognolo e fino alle fognature comunali) in tutto il territorio comunale.

Il Settore Lavori Pubblici del Comune di Termoli è impegnato nell’attività di pulizia e manutenzione che si è reso necessario poiché non veniva fatto da circa vent’anni e, in vista dell’arrivo dell’autunno e quindi dell’aumento delle piogge, l’Amministrazione comunale ha deciso di intervenire onde contenere gli allagamenti di strade ed immobili durante le precipitazioni piovose.

Le prime tredici caditoie sono state pulite in via Mario Milano, via Adriatica e via Sannitica; si proseguirà nell’area del borgo antico e, successivamente, in tutto il territorio comunale anche nelle zone limitrofe.

Dopo l’intervento viene apposta su ogni caditoia una "X" con il colore rosso per indicare la conclusione del lavoro manutentivo.