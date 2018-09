Toma: «Una ferrovia costeggerà la Bifernina»

CAMPOBASSO. Una nuova linea ferroviaria che costeggi la statale 'Bifernina' e che colleghi Campobasso con i vari paesi della costa: è l'idea alla quale sta lavorando il presidente della Regione, Donato Toma, insieme ai responsabili del settore ferrovie, annunciata oggi a margine di una conferenza stampa.

Il Governatore ha parlato di questo progetto che accorcerebbe i tempi di percorrenza con il Basso Molise e la costa rispetto alla vecchia linea ferroviaria che al momento non è in funzione. Ha affontato, inoltre, il tema della risorsa acqua, che ha definito «la nostra ricchezza» e del completamento dell'acquedotto che fornirà acqua potabile ai comuni basso molisani. «Entro novembre tutti i paesi della costa - ha detto - avranno acqua di sorgente che non ha bisogno di essere trattata».

«Vantiamo crediti enormi verso Campania, Puglia e Abruzzo - ha aggiunto - e stiamo tentando di recuperarli. Questo è il motivo per cui stiamo rivedendo tutto l'assetto dell'azienda speciale 'Molise Acque' che è la nostra 'cassaforte».