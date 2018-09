TERMOLI. Un segreto difficile da tenere nascosto, come tuttavia da contratto andava fatto fino alla messa in onda di ieri sera, 24 settembre. Stiamo parlando della partecipazione di Alessio Cristini, termolese di undici anni, al gioco televisivo di Rai Uno “I soliti ignoti”, condotto da Amadeus.

Il piccolo Alessio era fra le otto identità misteriose da indovinare e la concorrente non ha esitato: data la giovane età e il suo brio, non poteva che essere “quello che balla con l’overboard”. Dopo l’annuncio della risposta esatta, Alessio si è infatti esibito prima con la sua tavola e poi a corpo libero sulle note di “Subeme la radio” di Enrique Iglesias, regalando al pubblico in studio e ai telespettatori qualche minuto di allegria e ritmo.

La puntata era stata registrata il 13 settembre, una giornata che difficilmente Alessio e la sua famiglia potranno dimenticare; come ci ha raccontato sua madre Tiziana “È stato tutto molto emozionante sia per noi che per lui. L'hanno trattato come un divo e un professionista, durante le prove del programma si sono confrontati con lui per la musica e l’intera troupe si è dimostrata dolce e gentile, specie quando prima di andare in scena Alessio era emozionatissimo”.

Alessio si allena in palestra ogni giorno della settimana dall’età di tre anni; un grande sacrificio per lui e per i suoi genitori, che viene però ripagato da esperienze come questa e dal suo sorriso contagioso mentre balla.

Il suo talento è stato afferrato e coltivato negli anni dai maestri Cristian Falcone e Maria Clelia Carota della scuola di ballo ‘Emozioni Latine’; sono stati loro infatti a essere contattati dagli addetti al casting di Rai Uno, che avevano notato Alessio attraverso un video su YouTube, per chiederne la partecipazione al programma televisivo.

Ai due professionisti della danza Alessio e la sua famiglia sono profondamente grati, e tutti si augurano che questo non rappresenti che un piccolo inizio per il ragazzo e per la sua passione.