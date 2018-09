TERMOLI. Ogni mese c'è la grande fiera mensile in piazza del Papa, ma il regno degli ambulanti conserva anche l’appuntamento fisso del martedì, nel quartiere Sant'Alfonso, col mercatino settimanale.

Siamo stati in giro da quelle parti e abbiamo approfittato per vedere e chiedere a qualche cliente o semplice visitatore cosa cercano di specifico al mercatino rionale: oggi il movimento era maggiore perché nelle vicinanze c'era anche quello della frutta e verdura e soprattutto quello del pesce, visto che era la prima giornata del ritorno del pescato fresco dopo il fermo sui banconi dei pescivendoli.

Vediamo una signora che si avvicina a una bancarella di vestiario per neonati e bambini e le facciamo rompere il ghiaccio, Auguri, qualche nipotino appena nato? «No è per un'amicizia che ha partorito e allora vengo spesso da questo ambulante, con pochi soldi si trovano ottime occasioni. Io al mercato vengo ogni settimana, anche se non devo comprare nulla, mi piace anche solo passeggiare tra le bancarelle».

Vediamo due signori con grossi scopettoni sulle spalle, quasi due spazzacamini tecnologici con due scope coloratissime.

«Non siamo spazzacamini, abbiamo trovato queste scope cosi lunghe e fanno al caso nostro, a casa per arrivare a pulire dove non ci si arriva, veniamo al mercatino e siamo sempre sicuri che riusciamo sempre a trovare quello che ci occorre e anche questa volta è stato così, ma la cosa che ci ha fatto felici è aver accontentato le mogli».

Vediamo anche un signore che conosciamo e che non ha l'aria di essere un compratore seriale e gli chiediamo se stesse cercando qualcosa di speciale. «In effetti sì, io sono un gran collezionista di dischi in vinile e se vengo qui è perché spesso ho trovato chi vende musicassette, cd musicali e hanno anche dei vecchi 33 giri in vinile che oggi sono davvero pezzi da collezione».

E qui ci tornano in mente i nostri anni passati in radio quando mangiavamo pane e vinile, che fortune avevamo per le mani in quegli anni, oggi sono ricercatissimi e nei mercatini si trovano ancora, l’unica cosa che ormai si nota girando per i mercatini è che si sta estinguendo la categoria degli ambulanti italiani, oggi sono in massima parte stranieri, si sta perdendo una identità italiana di un mestiere che ci calzava a pennello.