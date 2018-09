Rumori molesti: cosa è tollerabile

LARINO. Rumori molesti ancora alla ribalta della cronaca, dopo il primo intervento dei giorni scorsi sull’argomento. Naturalmente si tratta di quelli che potrebbero integrare la nozione di disturbo, elemento materiale del reato di cui all’art. 659 C.p. Emblematico il caso giuridico che ha avuto a protagonista una Famiglia molisana, disturbata dai fari accesi – nottetempo – da una Casa circondariale che, per di più, aveva sbarre alle celle che amplificavano insopportabilmente i rumori del vento. Il nucleo familiare in questione si rivolse al Magistrato ed il Ministero della giustizia fu condannato a ristorare il danno inflitto, dal momento che il disturbo (visivo ed auricolare) era tale da disturbare le occupazioni ed il riposo.

Nel caso dei condomìni, il C.p. punisce, espressamente, chiunque, mediante schiamazzi o rumori, o abusando di strumenti sonori e di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando (e non impedendo) strepiti di animali, disturbi le occupazioni ed il riposo delle persone o gli spettacoli , i ritrovi ed i trattenimenti pubblici. Le immissioni di rumore vietate dalla legge sono quelle che superino la cosiddetta “normale tollerabilità”. L’art. 844 C.c. prevede che il proprietario di un fondo non possa impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti (e consimili propagazioni) derivanti al fondo del vicino se non superino la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. In altri termini, fino a determinati limiti, considerati tollerabili, si debbono sopportare. Ove, però, eccedessero la normale tollerabilità, è possibile chiedere una tutela sia per ottenere la cessazione dell’attività rumorosa sia per avere il risarcimento anche sotto il profilo del danno alla salute.

Però occorre ribadire che il concetto di normale tollerabilità non è stato nettamente definito dal legislatore. Il Codice spiega solo che, nel valutarne il parametro, si deve tenere conto della condizione dei luoghi, delle esigenze della produzione in rapporto alle ragioni della proprietà. Sta di fatto che, in genere, è sufficiente dimostrare che i rumori del vicino abbiano superato di 3 decibel il rumore del fondo (se i rumori si verifichino nelle ore notturne) oppure che lo abbiano superato di 5 (se si verifichino di giorno). Anche in tal caso, però, si deve tenere conto del c. 2 dell’art. 844 C.c. secondo cui il Giudice deve valutare il caso cercando di contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà e può tenere conto della priorità di un determinato uso.

La priorità è stata intesa dalla Corte di Cassazione come il “pre-uso”. Ad esempio, se decidessi di comprare una villetta in una zona industriale è normale che possibili immissioni e rumori – al limite della tollerabilità – siano più alti rispetto ad una zona residenziale. Una volta accertato il superamento del parametro, chi subisce immissioni di rumore può chiedere la cessazione dell’attività rumorosa ed il risarcimento del danno. Ma è bene sapere che la norma del Codice civile può essere applicata solo se il Regolamento di condominio non preveda regole diverse. Si potrebbero addirittura verificare situazioni miste dove le norme di dettaglio vadano ad integrare quelle del Codice civile, disciplinando specifiche ipotesi. E’ il caso, ad esempio, in cui siano indicati orari e giorni specifici durante cui possono lavorare le Ditte di ristrutturazione o venga consentito suonare gli strumenti musicali o autorizzato un trasloco.

Il Regolamento potrebbe stabilire specifici orari di silenzio e gli effetti potrebbero essere i seguenti: 1) nelle fasce orario di silenzio scatterebbe il divieto di produrre qualunque rumore, fossero pure tollerabili secondo il C.c.; 2) nelle altre fasce resterebbe il limite generale C.c. che vieta solo quelli intollerabili. In generale, va detto che la valutazione del criterio della normale tollerabilità va effettuata con parametri riferibili alla media sensibilità delle persone che vivono nell’ambiente ove i rumori fastidiosi vengono r. Al contrario sarebbe irrilevante l’eventuale assuefazione di altre persone che li avessero giudicato ‘non molesti’.

