Nasce Termoli Doc, il multiblog di esperti termolesi

TERMOLI. Nella nostra comunità locale ci sono tanti esperti, professionisti, commercianti, imprenditori. Sono coloro ai quali ci rivolgiamo quando dobbiamo fare un acquisto o ricevere una consulenza. Ognuno di questi esperti, a volte senza saperlo, sta facendo Content Marketing, la nuova frontiera della comunicazione. E se questi contenuti sono accompagnati dal “metterci la faccia”, sono più reali e veritieri. Questo è Termoli Doc.

Il progetto nasce dall'idea del nostro editore Nicola Montuori di creare un multiblog, curato da diverse persone e su diversi argomenti, dove i vari esperti della nostra città abbiano uno spazio dove parlare delle proprie competenze, della propria attività, di una materia sulla quale abbiano uno specifico interesse.



Ogni argomento sarà scelto con cura purché sia veramente interessante e peculiare.



Tanti argomenti da leggere e su cui informarsi.

Creare un blog rappresenta una promessa, un impegno che si prende con il lettore perché prima di tutto si scrive per gli altri: solo così i contenuti che verranno pubblicati attireranno l’interesse dell'utente.



Lo scopo di scrivere dei buoni ed interessanti contenuti è anche quello di risolvere i problemi degli altri raccontando le proprie esperienze, i successi, un chiarimento, quindi un perfezionamento.



Leggere regolarmente un blog significa imparare nuove cose su un determinato argomento tramite un percorso evolutivo ed educativo sia per il lettore che per chi pubblica contenuti.



Per quest’ultimi, il blog dove rendere pubbliche le proprie conoscenze in rete con contenuti che parlano dei propri prodotti o servizi, o dove dare consigli, costituirà senza dubbio una grandissima opportunità per promuovere la propria attività e per attrarre un tipo di audience interessata a ciò che si offre. Il posizionarsi come esperto vero, infatti, aumenterà in maniera incredibile la fiducia del lettori, i quali continueranno a seguire e condividere i contenuti che più incuriosiscono e coinvolgono.



Restate “sintonizzati” sul sito di Termoli Doc e sull'annessa pagina Facebook: nel tempo si arricchiranno di contributi sempre più interessanti, quindi, aiutateci anche voi ad ampliare la lista già corposa di esperti veri, segnalandoci qualche altra tematica che potrebbe essere affrontata da un intenditore della nostra zona e, chissà, quell'esperto potresti essere proprio tu!

Gli esperti di TermoliDoc:

- Luigi Vincitorio - Vincitorio Optics

- Michele Martino - Martino Gioielleria

- Nicola Montuori - Mediacomm

- Federica Berchicci - Arlem Design

- Antonella De Blasiis - Termoli Danza

- Dott.ssa Rachele Falcone - Dott.ssa Rachele Falcone Psicologa e Psicoterapeuta

- Giacomo Battistelli - Green Corpus

- Dr. Simone Cuccia - Erboristeria Medica L'Elicriso

- Milena Petrucci - Passione Casa

- Dr. Andrea Mancini - Andrea Mancini & Partners

- Dr. Tommaso Occhionero - Progetto Salute