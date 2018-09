TERMOLI. Conferenza stampa di presentazione dei tirocini attivati grazie ai fondi Unrra, stamani alle 10.30 in sala giunta.

Presenti l'assessore alle Politiche sociali e vice sindaco Maria Chimisso, con le dipendenti che si occupano della procedura.



Sono due i tirocini formativi da svolgere al Comune di Termoli, riservati ai laureati, uno in studi giuridici e l’altro con studi economici per avviare un percorso di collaborazione all’interno dell’Ufficio Europa. Il tirocinio, retribuito, durerà sei mesi e potrà essere prorogato per altri sei. Tra i requisiti la residenza a Termoli e una disoccupazione da almeno 12 mesi, non ci sono limiti di età.

Entro il 5 ottobre bisogna presentare le candidature compilando la domanda, il tirocinio rappresenta un’opportunità anche di reinserimento lavorativo, per chi l’occupazione l’ha persa. Il progetto è stato presentato dal vice sindaco Maria Chimisso, insieme alla responsabile dell’Ufficio Europa Angela Costantini, e all’assistente sociale del Comune Maria Concetta Paolitto e rientra nella più ampia rete di servizi e assistenza collegata ai fondi Unrra.



La rete di assistenza e accoglienza messa in piedi dall'amministrazione Sbrocca da circa un anno si avvale della collaborazione dell'associazione del Terzo settore Faced Onlus.