TERMOLI. Lo chef stellato termolese Nicola Vizzarri è entrato a far parte del cast degli chef che partecipano a rotazione alla trasmissione tv di Rai Uno " La prova del cuoco", storica trasmissione di cucina che fino allo scorso anno era condotta da Antonella Clerici, mentre da quest'anno vede alla conduzione la bella e talentuosa Elisa Isoardi.

Nicola Vizzarri, che oggi 26 settembre era in diretta in trasmissione, ha sostenuto una sfida culinaria con una sua collega sul tema Millefoglie nelle sue svariate forme di preparazione, dal dolce al salato o anche mixando i sapori. Nicola ha presentato la versione Millefoglie timo e menta con melanzana e tartufo, mentre la sua rivale ha portato la versione Millefoglie prosciutto e fichi: alla fine a convincere maggiormente la giudice Isoardi è stato il nostro Nicola, che ha valorizzato i prodotti della nostra terra in maniera davvero esaltante.

Vi sveliamo un segreto: noi, fin da ieri, sapevamo della sua entrata nel cast degli chef de "La prova del Cuoco", ma prima della messa in onda non poteva essere pubblicizzata la sua presenza, e quando ieri siamo andati a trovarlo a casa, lo abbiamo trovato alle prese con la preparazione di questa specialità, e abbiamo pertanto anche avuto il privilegio di assaggiarla: eravamo certi che sarebbe stato un successo, e infatti cosi è stato.

Nicola ha ben figurato davanti ai milioni di italiani che seguono il programma, riuscendo a risollevare un po' l'immagine molisana e termolese in campo culinario. Il vero asso nella manica, molto apprezzato anche dalla stessa conduttrice, l'enorme tartufo nero del Molise, il classico tocco in più del campione fuoriclasse. D'ora in poi Nicola Vizzarri capiterà sovente di vedere Nicola Vizzarri nella trasmissione di Raiuno al fianco di Elisa Isoardi.