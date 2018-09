Presentate a Campobasso le due tappe molisane di “Nonno Ascoltami!"

CAMPOBASSO. Presentate ieri a Campobasso per presentare le due tappe molisane di “Nonno Ascoltami! – L’ospedale in piazza”, la nostra campagna di prevenzione dei disturbi uditivi.

L’evento di oggi, ospitato nella prestigiosa sede della Regione Molise, ha visto il Governatore Donato Toma presente in conferenza per fare gli onori di casa e ribadire il sostegno delle istituzioni, accompagnato dal Dottor Michele Vendettuoli, dirigente medico reparto di Otorinolaringoiatria – Ospedale “A. Cardarelli” del capoluogo molisano.

A illustrare la campagna di sensibilizzazione e tutti i dettagli sulle due tappe molisane, è intervenuto il fondatore della Onlus, Mauro Menzietti. Presente in conferenza anche il partner tecnico, l’Istituto Acustico Maico, rappresentato in conferenza da Nicola Candeloro.

A Termoli, la nostra campagna di prevenzione avrà luogo il 30 settembre in Piazza Vittorio Veneto, con il personale specializzato e lo staff del referente scientifico, Dott. Giovanni Serafini, Direttore del reparto di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale Civile “S. Timoteo”.

A Campobasso, appuntamento in Piazza Vittorio Emanuele il 7 ottobre con l’equipe del Dott. Antonio Carissimi, reparto ORL dell’ospedale “Antonio Cardarelli” di Campobasso.

In queste due date, tutti i cittadini potranno svolgere in piazza un controllo gratuito per l’udito e partecipare alle varie attività organizzate dalla nostra associazione.