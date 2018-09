Sisma e spopolamento, questo è il tema dell’incontro di oggi 28 settembre a Montecilfone

MONTECILFONE. Lo spopolamento, il sisma, una piccola grande Italia che vuole tornare a guardare (con fiducia) al futuro.

Di questo si discuterà oggi, 28 settembre, a Montecilfone, nella sala della comunità, dalle ore 16.30.

Partecipano all’incontro: Franco Pallotta (sindaco del Comune di Montecilfone), Michele Berchicci (sindaco del Comune di Palata), Cloridano Bellocchio (direttore Gal Trigno-Castellelce), Salvatore Venditti (presidente Scuola Edile Molise), Roberto D’Aloia (vicepresidente Scuola Edile Molise), Nicola Messere (direttore Scuola Edile Molise), Saverio Rosa (amministratore delegato Microcredito per l’Italia), Antonio Tiberio (presidente Arci Abruzzo), Margherita Di Prospero (presidente Associazione Di Promozione sociale – Arci F. Iovine).

E’ prevista inoltre la presenza dei Sindaci del comprensorio ed esponenti del mondo professionale e sociale.

«Larga parte dei piccoli comuni della dorsale appenninica sono stati purtroppo colpiti, negli ultimi anni, da eventi sismici, che hanno accentuato la loro difficile situazione in quanto hanno danneggiato il tessuto urbano (in particolare quello abbandonato a causa dello spopolamento) e favorito il trasferimento (forzoso in alcuni casi) in altri luoghi degli stessi residenti – spiega Giorgio Gagliardi - la presenza di piccoli comuni sviluppati turisticamente e con una economia florida e la presenza di piccoli comuni che si spopolano e subiscono gli influssi dei territori depressi di cui fanno parte, richiede un approccio differenziato che riservi una maggiore attenzione a quei comuni che registrano evidenti situazioni di marginalità economica e sociale.

A questo principio si richiama la legge 158/2017 che prevede “Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni (fino a 5 mila abitanti), nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici” per quei comuni interessati da dissesto idrogeologico, oppure caratterizzati da una marcata arretratezza economica, da un decremento della popolazione e da un disagio abitativo.

Per questi comuni la legge ha istituito un Fondo (100 milioni ripartito in più anni) destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell’ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli edifici scolastici, allo sviluppo economico e sociale e all’insediamento di nuove attività produttive. L’incontro che si terrà venerdì 28 settembre, alle ore 16,30, a Montecilfone segna l’avvio delle prime azioni dibattute nel richiamato incontro di Palata. La scelta del luogo ovviamente non è casuale in quanto Montecilfone è stato uno tra i Comuni maggiormente colpiti dal sisma dell’agosto 2018. La prima azione sarà costituita dall’attivazione, a Palata presso un immobile concesso a titolo non oneroso al Gal Trigno – Castellelce, di uno sportello di per promuovere e favorire l’accesso al microcredito. Questo sportello avrà il compito di svolgere un’attività di orientamento nell’accesso al microcredito e alle diverse opportunità riservate a coloro che intendono avviare o sviluppare una nuova impresa. Tale attività si svolgerà in sintonia con quelle di comunicazione, informazione e animazione che il Gal farà nell’ambito del Programma di Sviluppo di Rurale 2014-2020 rivolto alle PMI locali, ai giovani ed al territorio nel suo complesso.

La seconda azione, contenuta nel protocollo d’intesa concordato tra i Comuni del Gal Trigno – Castellelce, sarà costituita dalla creazione di un “cantiere animato” attraverso il quale mappare siti, pubblici e privati, inutilizzati o sottoutilizzati prefigurando, anche in termini di fattibilità, il loro riutilizzo. Ciò al fine di trasformare gli spazi “vuoti” in nuove opportunità imprenditoriali. Per il recupero di alcuni immobili (ritenuti adatti allo scopo) verranno attivati dei “Cantieri scuola” con i quali favorire da un lato l’occupazione e l’inclusione sociale e, dall’altro, la diffusione ed il trasferimento delle tecniche di recupero degli immobili in zona sismica.

Per questa seconda azione, i promotori dell’iniziativa intendono avvalersi del contributo di: un network di competenze e professionalità, di valore nazionale, nel campo della pianificazione e riqualificazione urbana e della progettazione sostenibile costituito da “Iperpiano” coordinato dall’arch. Roberto Tognetti; la Scuola edile del Molise che ha acquisito esperienze nell’ambito dei “cantieri scuola”. Fiscalità di vantaggio, microcredito e recupero/riutilizzo dei siti inutilizzati: una piccola grande Italia che vuole tornare a guardare (con fiducia) il futuro L’incontro di Montecilfone costituisce l’occasione per richiamare l’attenzione su alcune proposte emerse, e pienamente condivise, nell’incontro tenutosi il 29 agosto a Guglionesi e promosso dall’Associazione di promozione sociale – Arci F. Iovine.

La prima proposta riguarda l’attivazione di una fiscalità di vantaggio per i Comuni afflitti dal disagio abitativo (art.1 c.2 Legge 158/2017) e per quelli colpiti dal sisma negli ultimi anni. Salvaguardare e promuovere le attività commerciali e artigianali in questi comuni (frenando in tal modo l’esodo), in ragione della loro funzione economica e sociale, rappresenta una priorità all’interno di una strategia complessiva orientata allo sviluppo equilibrato e solidale dei territori.

Il Governo nazionale è attualmente impegnato a discutere “regimi semplificati” per le imprese con ricavi inferiori ad alcune soglie (si parla di 65 mila o 100 mila euro) sull’intero territorio nazionale. Riteniamo possibile, utile e ragionevole introdurre una “differenziazione di vantaggio” per le imprese che operano nei territori a disagio insediativo (art.1 comma legge 158/2017) o nei territori interessati dagli eventi sismici degli ultimi anni. Per comprendere i danni che il sisma procura al tessuto sociale ed economico, evidenziamo (ricerca Legambiente) che, a distanza di due anni dal sisma che ha colpito alcune aree (dorsale appenninica) delle regioni Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo, sono state rimosse circa il 50% delle macerie. Per rilanciare queste aree, il Censis e la Fondazione Merloni hanno elaborato un articolato progetto di sviluppo che consenta una ripresa economica che vada di pari passo con la ricostruzione delle aree colpite dal sisma.

La fiscalità di vantaggio quindi è un segnale di attenzione e di sostegno per queste aree che, al fenomeno dello spopolamento, hanno visto aggiungersi il dramma del sisma. In questo senso va compreso e raccolto l’appello lanciato dal Sindaco di Montecilfone Franco Pallotta affinché il territorio, colpito dal sisma nell’agosto 2018, possa “Tornare a guardare (con fiducia) al futuro”. Considerato che nei piccoli comuni a disagio insediativo italiani vivono circa 3,5 milioni di abitanti (di cui una significativa parte è composta da persone anziane), si può comprendere come la proposta fiscalità di vantaggio, per questi territori, avrebbe un costo “sostenibile” per lo Stato.

La seconda proposta, già illustrata nell’incontro di Palata, riguarda l’attivazione della L.R. n.5/2011 che promuove l’accesso al microcredito (a famiglie e imprese) “quale strumento di sviluppo sociale e di lotta alla povertà e all’esclusione, con particolare attenzione alle persone escluse dal circuito di credito tradizionale” a tutt’oggi inapplicata. Uno strumento, quello del microcredito, volto a favorire la creazione/sviluppo di microimprese e quindi particolarmente funzionale a contrastare lo spopolamento di queste aree.

Perché non sperimentare una prima applicazione della richiamata legge 5/2011 per le aree interne soggette a spopolamento? Non dobbiamo dimenticare che la bellissima esperienza del progetto di microcredito “Senapa” (promosso dalla Diocesi Termoli - Larino) fu avviata a San Giuliano di Puglia all’indomani del drammatico sisma del 2002. La terza proposta riguarda l’azione di recupero/riutilizzo di siti pubblici o privati dismessi o poco utilizzati, attraverso la quale riqualificare il territorio e sviluppare l’economia locale.

A riguardo la L.R 30/2000, a tutt’oggi inapplicata, offre utili spunti. La legge infatti prevede, all’art.4, di “sostenere progetti comunali di restauro e consolidamento del centro storico nonché la salvaguardia del suo patrimonio storico e artistico” prefigurando, all’art.5, forme di gestione tese a favorire il loro riutilizzo economico e sociale. Perché non attivarla sperimentalmente per i comuni colpiti dal sisma e per i comuni collocati nelle aree interne soggette a spopolamento?»