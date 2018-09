Ritrovamento di Leo Caravatta, il sindaco ringrazia i soccorritori

Il sindaco di San Martino, Massimo Caravatta, in una nota esprime gratitudine per tutti coloro che si sono mobilitati per ritrovamento del fratello, Leo Caravatta, che nella giornata di ieri, 27 settembre, risultava disperso.«Desidero ringraziare pubblicamente a nome mio e di tutta la cittadinanza di San Martino in Pensilis, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri di San Martino e Larino, la Prefettura di Campobasso per il prezioso lavoro e la professionalità dimostrata per le operazioni di soccorso —ricerca e ritrovamento del Signor Leo Caravatta disperso nella giornata del 27 settembre.

Notevole è stato l'impegno di tutti grazie anche ad una straordinaria mobilitazione che ha visto collaborare tante realtà diverse tutte ispirate da un grande senso civico e solidale.

Un ringraziamento particolare al Maggiore Raffaele Iacuzio della Compagnia Carabinieri di Larino, per aver dimostrato la propria professionalità ed umanità nel coordinare tutte le operazioni che hanno sicuramente salvato la vita del Signor Caravatta

Tale intervento è stata ancora una volta la dimostrazione che la collaborazione tra le diverse istituzioni tutte volte al bene del cittadino, può portare a ottimi risultati. GRAZIE.»