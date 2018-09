In piazza Monumento c'è Nonno Ascoltami: controlli gratuiti all'udito

TERMOLI. Comprendere il parlato, specie nelle situazioni di ascolto difficili, è una delle sfide maggiori per chi ha problemi d'udito. A volte la voce sembra poco chiara, distorta, oppure debole, mentre il rumore di sottofondo è percepito come fastidioso e predominante. Spesso sottovalutiamo l’importanza dell’udito: sentire bene è però fondamentale per una buona qualità della vita. Scopri come funziona il tuo apparato uditivo, cosa puoi fare per proteggerlo e come aiutarlo per sentire meglio.

E’ questo uno degli assiomi alla base della manifestazione Nonno Ascoltami. Oggi in piazza la prima delle due tappe molisane. A Termoli, la campagna di prevenzione avrà luogo in Piazza Vittorio Veneto, con il personale specializzato e lo staff del referente scientifico, dottor Giovanni Serafini, Direttore del reparto di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale Civile “San Timoteo”.

