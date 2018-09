Termoli, ripristinata la cabina della fermata di via degli Abeti Copyright: Termolionline

TERMOLI. A distanza di alcune settimane è stata messa di nuovo in sicurezza, la cabina della fermata del trasporto locale urbano in via degli Abeti a Termoli.

In precedenza, dopo una segnalazione, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli, avevano transennato il perimetro poiché la cabina era pericolante.

Sono intervenuti gli operai dell'Assessorato ai Lavori Pubblici del Comune di Termoli che hanno risistemato la struttura.