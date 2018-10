Scuolabus, refezione e servizi a pagamento

LARINO. Incline a considerare i Comuni alla stregua di un condominio, mi sorprendo di sovente a domandarmi: che fine farebbero gli ‘addetti ai lavori’ (sindaci, assessori e consiglieri) se provenissero (come gli amministratori condomìniali) dall’Albo relativo; e, quindi, dovessero rendere conto – costantemente – agli inquilini del Palazzo? E’ facile intuirlo: i casigliani li rimanderebbero subito a casa. Questo perché, in un condominio, devono soprattutto ritornare i conti, mentre in un ente locale territoriale non sempre ciò accade. Per capirci meglio, procediamo per esempi e poniamo il caso (facile facile!) di un Servizio di scuolabus. ‘Tot’ per lo stipendio dell’autista, tanto per il carburante, eventuali poste da impegnare per l’acquisto di beni e per le riparazioni, più varie ed eventuali.

Mettiamo che, nell’anno, il totale tiri 100: trattandosi di un servizio, accesosi a domanda di parte, appare chiaro che questo 100 debba attingersi da chi materialmente utilizzi l’automezzo in questione; o, se non interamente, quantomeno sulla scorta della compartecipazione prevista dalla legge (‘ticket’) a carico di chi abbia richiesto le corse ‘casa-scuola’ e viceversa. Altrettanto discorso può essere fatto per quanti accedono alla mensa scolastica, solitamente appaltata a ditte private: se, alla luce dei conti, un pasto viene a costare 200, come sarebbe possibile ricavarne appena 10 dalle rimesse di chi vi accede? Volendo applicare, anche in questo caso, una compartecipazione, mi pare evidente che ad essa ciascuno debba contribuire sulla base dei parametri Isee: chi vanti un reddito maggiore dovrà corrispondere più di chi sia meno sorretto; quindi, se il reddito di Pinco è ‘x’, contribuirà solo con ‘y’.

Ebbene, vi sono Comuni dove certe regole elementari non vengono applicate (roba da interessare la Corte dei conti!). Il che porta a considerare che, curiosamente, i suaccennati servizi scolastici di trasporto e di mensa vengono fatti pagare alla totalità dei cittadini. Anzi chi paga di più, saranno proprio quelli i cui figli non frequentano più la scuola dell’obbligo e – inopinatamente – si trasfonderà nella fiscalità generale ciò che dovrebbe gravare soltanto sul groppone di chi fa usare ai figli lo scuolabus o li fa mangiare a scuola. A me non pare che sia giusto tutto questo; ma, purtroppo, in ambienti in cui i controlli (persino quelli interni) siano inattivi, è cosa normale che accada il contrario. Ma non finisce qui; perché, per dirla tutta, esistono persino Comuni dove gli utenti usano non pagare ed i Servizi comunali non procedono al recupero dei crediti. Tanto paga la totalità dei cittadini.



Vicende di tal genere ricordano la favola de ‘Lo pòlice’ (la pulce), narrata dallo scrittore cinquecentesco Giovan Battista Basile. Il Re d’Altomonte, pizzicato una volta dall’insetto, fu lesto a catturarlo. Valutatane con favore la complessione, decise di non giustiziarlo e lo allevò dandogli, ogni giorno, un poco di sangue del suo braccio fino a che – 7 mesi dopo – la pulce era diventata più grande di un castrato. Ora l’idea di allevare un animaletto che – dopo tutto – si può persino ammaestrare, non avrebbe, in sé, alcunché di straordinario. Ma almeno quel Re aveva pensato di sottoporsi (lui direttamente) ad un quotidiano salasso per nutrirlo, insistendo fino a farlo crescere alle dimensioni di un cappone. Nel caso nostro, invece, l’iperbolicità consiste nel fatto che certi Sindaci, con estrema familiarità, offrono all’insetto non il proprio (metaforico) sangue quanto piuttosto quello dei cittadini che non c’entrano né con gli scuolabus né con la refezione.

E, in questo caso, transitiamo dalla pulce di Basile alle cimici che tormentavano il seicentesco scrittore Giovan Battista Marino quando si coricava sul pagliericcio della sua prigione. Quegli insetti erano “sì bestialmente elefantini che chi pigliasse il dazio delle cuoia ne farebbe un gran guadagno con farne stivali”. Ed ecco che certi civici Palazzi fanno rivivere il sodalizio tra uomini ed insetti, rievocando il mistero di un’ ‘armonia mundi’, tenera e feroce insieme (il nutrire, lo scuoiare …) perché, poi, come avrebbe scritto il Belli nella Roma di due secoli dopo, “grilli, tignole, bbagarozzi e rruche / so’ crature de Dio come che noi. / Sola diversità che ssò ppiù ciuchi”. Ed ecco chiuso l’arcano: certi Sindaci e certi Responsabili di Servizio ritengono, presumibilmente, che gli asini siano quelli che pagano, pur non dovendo, e che addirittura serbano il silenzio.

Claudio de Luca