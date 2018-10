GUGLIONESI. E' iniziata ieri, lunedì primo ottobre, la settimana dedicata al progetto Erasmus dell’Istituto Omnicomprensivo di Guglionesi. La cerimonia di apertura del meeting Transnazionale, assegnato dalla comunità europea, ha visto ospiti, nella splendida cornice del teatro Fulvio, le scuole provenienti dal Belgio, dalla Romani, dal Portogallo e dalla Turchia. Ad accoglierli la dirigente scolastica Maddalena Chimisso, insieme al team d’incidenti che hanno preso parte al progetto, la coordinatrice scolastica, professoressa Leslie Fearn e il sindaco di Guglionesi, Mario Bellotti.

«Gli Erasmus sono stati attivati per un percorso di apertura all'Europa - ha dichiarato la preside Chimisso- abbiamo i ragazzi del quarto anno che frequentano la scuola all'estero con il programma di intercultura. Per gli Erasmus, devo dire che il ruolo della professoressa Fearn è stato fondamentale. Con lei, quest'anno, abbiamo avuto assegnati ben 3 progetti Erasmus, in contemporanea. Ci siamo chieste come avremmo fatto a gestire il tutto e, invece, questo è il terzo meeting che facciamo! Il coordinamento della professoressa è stato fondamentale! Fondamentale, anche, il coinvolgimento degli altri docenti che all'inizio erano scettici. Devo dire che abbiamo avuto dei risultati eccezionali. Anche i ragazzi sono soddisfatti. I ragazzi viaggiano gratuitamente, perché tutto è nel budget che arriva dal Ministero».

Un'esperienza che porta i ragazzi ad aprirsi culturalmente a quello che l’Europa offre, al confronto con altri modi di vivere. Un liceo, quindi, all’avanguardia, «sì, noi come scuola- continua la preside- abbiamo partecipato alla valutazione del grado di internazionalizzazione delle scuole. Valutano l’apertura che c’è verso l’Europa e abbiamo avuto un punteggio molto alto».

Aprire il mondo a una multiculturalità che partenza quando si è bambini. È questo uno dei tanti messaggi che, oggi, al teatro Fulvio si è voluto dare, vista la presenza di alunni più piccoli, tra i 6 e i 10 anni, provenienti dalla Romania, Belgio, Turchia e Portogallo.

Un team che collabora e lavora insieme, come dice la professoressa Fearn, «da soli non si va da nessuna parte. Grazie al supporto della preside e degli altri docenti siamo arrivati a essere un liceo all’avanguardia».

Una settimana ricca di eventi è quella che si troveranno ad affrontare i ragazzi Erasmus. Nella giornata di lunedì gireranno per le vie del paese e poi via per nuove “avventure”.

Per il sindaco Mario Bellotti si è trattato di «un evento importante. Un progetto molto importante che lega paesi diversi, che li mette in rete, li fa conoscere e fa sperimentare esperienze diverse suscitando situazioni positive di crescita. È bene che avvenga da quest’età. Sono contento di ospitare queste realtà e ringrazio la nostra scuola che riesce a stare al passo con i tempi. È una soddisfazione grande avere una scuola come quella di Guglionesi. Il merito va alla preside Chimisso, per il suo encomiabile lavoro».

Presente l’orchestra della scuola media De Sanctis, coi maestri Nese, Fiore, Gioia e Terzano.