Autobus al terminal da via del Mare, la proposta approda in Comune

TERMOLI. Addio alla fermata “ufficiosa” di piazza Giovanni Paolo II a Termoli per le linee di autobus extraurbane. Da sempre, ossia dal 2001, quando il Terminal di piazza Bega si trasferì armi e bagagli in via Martiri della Resistenza, uscendo dall’inferno del centro della città adriatica, attraversando dopo il semaforo di via Madonna delle Grazie l’ampia superficie che ospitò il Pontefice Karol Wojtyla il 19 marzo 1983, c’era uno scalo per scendere dai pullman e avviarsi alle auto parcheggiate proprio in piazza del Papa.

Una fermata non autorizzata e che poneva questioni di sicurezza. Da qui, l’iniziativa assunta dall’amministrazione Sbrocca, che verrà portata all’attenzione della IV Commissione (Lavori pubblici) dopodomani, venerdì 5 ottobre alle 10. L’obiettivo è quello di decidere un nuovo tracciato per gli autobus che arrivano in città e sono destinati al Terminal, liberando proprio via Madonna delle Grazie. L’idea è quella di farli uscire dalla Tangenziale Nord all’altezza di via del Mare, per poi raggiungere via Martiri della Resistenza passando dinanzi al cimitero, così da liberare parzialmente anche il traffico urbano.