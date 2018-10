Mercati rionali, ambulanti mobili

LARINO. Non chiamateli più ‘ambulanti’ perché, magari, si offendono. Tecnicamente si tratta di operatori commerciali con sede fissa (cioè a dire occupanti un’area di posteggio assegnata dai Comuni nei mercati settimanali) oppure in forma itinerante (che poi sono quelli che girano con un automezzo lungo le strade, con l’obbligo di sostare nello stesso luogo per non più di un’ora). Nel giro di quindici anni la categoria è raddoppiata, grazie alla crisi economica che invita i clienti a preferire i protagonisti dei mercatini ai negozi. Soprattutto nel Meridione, dove gli addetti non sono più soltanto italiani quand’anche di origine straniera. C’è una ricerca dell’Unioncamere che ha fotografato questo nuovo fenomeno, registrando che il numero dei ‘non italiani’ lievita di anno in anno.



Quelli che lavorano in Molise svolgono un’attività autonoma e sono, principalmente, venditori ambulanti o commercianti. Invece chi opera alle dipendenze è generalmente un lavoratore domestico o un assistente domiciliare (per persone non autosufficienti) oppure è un operaio, un infermiere, od un addetto alla ristorazione ed alle pulizie. Ed ecco perché una tendenza è venuta fuori negli ultimi anni: andare per ‘mercatini’ per acquistare; e, grazie al commercio di prossimità, è possibile approvvigionarsi di prodotti tessili, di abbigliamento e di calzature ma anche di prodotti per la casa, di fiori e piante, di piccoli elettrodomestici o di materiale elettrico. In tal modo ci si toglie qualche “sfizio”, a prezzi contenuti, persino comprando bigiotteria o profumi e cosmetici. Ed è così che, frequentandoli, si odono linguaggi diversi ed anche qualche confusione linguistica oppure colorite imprecazioni. Al mercato di “x” operava un commerciante di orologi taroccati (Citizen, Rolex, etc). Quando apriva il ‘plateau’ con la merce, ognuno chiedeva informazioni sulla tipologia posta in mostra; e lui, puntualmente, diceva, indicando i modelli uno per uno:”Questo buono, questo buono, questo non buono!”, e così via. Poi c’era il cliente che scendeva sul prezzo di un capo ed il venditore che resisteva. L’acquirente, benché italiano, usava i tempi verbali all’infinito, per farsi capire meglio:”Quando costare questo?”, chiedeva. E quello diceva:”Cento”. “Allora io dare a te venti!”, tentava l’uomo. Ed il commerciante, che aveva capito tutto: ”Se tu dare a me venti, io mandare te..."

Negli ultimi anni, il commercio itinerante molisano è aumentato anche grazie alle vendite di nuovi prodotti. Circa la metà dei residenti stranieri in Molise proviene dai Paesi dell’Est europeo (Romania in testa , poi Polonia, Ucraina e Moldavia. Per il resto, gli arrivi più numerosi si registrano dal Marocco, dalla Cina e dall’India. L’analisi dei dati evidenzia un processo di crescita della presenza straniera in provincia di Isernia; al contrario, in provincia di Campobasso, si registra una diminuzione dell’immigrazione per motivi occupazionali. Ma perché la clientela molisana si affida soprattutto a questo settore mercatale? Perché gli addetti possono abbassare i prezzi non pagando né Irpef né Iva se non superino i 30mila euro di fatturato. Ma non per tutte le Città è così. Per esempio Bari si ritrova al primo posto in classifica con il 97,4% dei titolari di attività commerciali itinerante costituito da baresi. Seguono Palermo e Napoli, quasi a pari merito, dove il 95% dei frequentatori delle aree pubbliche proviene dal rispettivo territorio comunale dove soltanto il 5% è straniero ed arriva da Paesi come il Marocco, il Senegal, il Bangladesh ed il Ghana. Al contrario, la classifica dei territori in cui gli ‘ambulanti’ sono poco appetiti vede in prima fila Asti; e poi c’è il caso siciliano dove le bancarelle costituiscono appena ¼ delle imprese tra le prime venti posizioni che contano. Perché?

Nella Trinacria ipermercati e centri commerciali hanno contribuito alla chiusura di piccoli negozi e supermercati a gestione familiare. Perciò molti puntano sulle bancarelle, considerate ben più appetibili dal punto di vista dei costi di gestione. Per quelli che parlano difficile (antropologi ed urbanisti) occorrerebbe pensare all’ambulante come ad un mezzo per integrare le risorse degli acquirenti. Ma è importante anche l’aspetto urbanistico: i mercati e le aree dedicate al commercio itinerante sono parte di quella speciale architettura provvisoria, capace di animare anche i luoghi più rovinati o di dare vita a tessuti (sia pure degradati) delle città.

Claudio de Luca