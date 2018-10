TERMOLI. È tornato "Il Pescatore rivoluzionario", come lui ama definirsi, Carlo Smargiassi a portare di nuovo la sua personale protesta contro i vari aspetti e le situazioni poco piacevoli che che accadono nell'ambito del mercato ittico all'atto della compravendita del prodotto pescato. Sempre Carlo denuncia anche atti intimidatori avvenuti di recente.

Ecco che allora contro l'immobilismo davanti a certe dinamiche, Carlo è tornato a far sentire squillante la sua voce di protesta, non vendendo il suo pescato a prezzi fissi, ma offrendolo al cliente in cambio di una libera offerta davanti al Comune, proprio per trasmettere la sua protesta all'amministrazione comunale. Tanta la gente che è accorsa al suo richiamo.