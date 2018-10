Registro Tumori: i dati inseriti non mostrano un quadro allarmante

TERMOLI. Nel seguire l’avvio dei lavori del mese di prevenzione oncologica della Lilt l’occasione era ghiotta per chiedere al responsabile scientifico del Registro dei Tumori del Molise, il dottor Franco Carrozza, lo stato dell’arte di questo screening statistico. «Del registro tumori se ne parla e non si conosce l’argomento della discussione. E’ attivo dal 2014 e abbiamo quasi completato il primo quadriennio di registrazione, pur riscontrando problemi legati essenzialmente alla lentezza e alla mancanza di personale che affligge tutta la sanità del Molise e quindi immaginiamo che risolto questo problema riprenderemo al massimo ritmo. I primi dati che nel primo biennio sono stati anche pubblicati dall’associazione del registro tumori Airtum due anni fa non sembra che ci diano segnali particolarmente preoccupanti. Poi, qui si aprirebbe una discussione lunghissima ma non ci sono segnali molto strani e quindi sarei discretamente tranquillo.

Chiaro che in ogni ambito territoriale c’è la sensazione che succeda qualcosa di importantissimo, poi nella realtà siccome i nostri sono piccoli numeri si disperdono nel tempo e nel resto della popolazione. Nessun picco epidemiologico in generale è stato registrato, c’è qualcosa relativamente alle neoplasie del tratto gastro-intestinale, mentre al contrario di quello che succede in Italia le neoplasie di mammella sono più basse. Rispetto all’incidenza nazionale c’è sempre da tenere in considerazione che tra il Nord, il Centro e il Sud c’è un gap che di solito perché esiste sia in termine di incidenza che di mortalità, l’incidenza nel Sud è più bassa ma la mortalità è più alta perché mancano le strutture e i percorsi adeguati, cose che si devono organizzare e attrezzare come la rete oncologica che noi stiamo mettendo in piedi, uno sportello che sia in grado di fornire adeguate informazioni a chi ha un problema di questo tipo». Sulla maggiore casistica dei tumori gastro-intestinali, Carrozza precisa che qualche volta sono il frutto di non corretti stili di vita, «anche se il tratto gastrointestinale comprende tante cose e diciamo che non tutti quelli che sono tumori hanno la stessa genesi e non tutti hanno gli stessi percorsi diagnostici e terapeutici».