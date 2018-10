Macchinario guasto, ecocentro chiuso fino al 5 ottobre

TERMOLI. Teramo Ambiente ha reso noto, oggi 4 ottobre, che l’Eco centro sito in via Arti e Mestieri resterà chiuso nei giorni 3, 4 e 5 ottobre, a causa del non funzionamento di un macchinario utilizzato per la raccolta dei rifiuti.

In questi giorni Teramo Ambiente procederà alla sistemazione del macchinario e dal 6 ottobre l’eco centro sarà riaperto.