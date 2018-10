Economia e performance valutarie

Valute come atleti, sempre in corsa.

E gli atleti della metafora potrebbero essere i cavalli, secondo Gene Frieda Global Strategist di PIMCO:“Prevedere la performance delle valute è come provare a indovinare l’esito di una corsa di cavalli. Le monete nazionali si portano in vantaggio o restano indietro in funzione delle condizioni dei rispettivi paesi. E una volta ogni tanto un concorrente più forte degli altri domina il campo, proprio come il vincitore della Triple Crown”. (“Forecasting currency performance is like predicting the outcome of a horse race. Currencies move up the field and then fall back depending on their respective country conditions. And once in a great while, a very strong contender dominates the field – much like the winner of the Triple Crown”.)Così Gene Frieda, ad introduzione di un’accurata analisi delle prospettive dei mercati valutari per il 2018. E, proseguendo nella sua analisi ipotizza che il dollaro possa essere nel 2018 il vincitore di questa metaforica Triple Crown delle valute, ma non senza qualche ragionevole dubbio.

Il dilemma italiano sulla valuta euro.

Restare dentro l’UE e mantenere la valuta euro oppure rinunciare all’euro e intraprendere un nuovo corso? Il dilemma, che occupa l’opinione pubblica nazionale e solleva non poche perplessità e preoccupazione nei cittadini riguardo agli effetti di un qualche vistoso cambiamento nella loro vita quotidiana, quella che chiamiamo l’economia reale, non ha trovato ancora una soluzione politica. I governi che si sono avvicendati nel paese dal 2002 ad oggi hanno sostenuto la permanenza dell’Italia nell’Euro Zona, difendendo la scelta fatta di non restare fuori dalla grande famiglia europea e di non cedere al fascino di una sovranità monetaria che si riteneva ormai insufficiente a garantire il futuro economico del paese.

Le valute nazionali, e vediamo in questi giorni la sorte della lira turca e del peso argentino o del bolivar venezuelano, qualora scelgano la svalutazione rischiano di restare strette in un circolo vizioso, allorché gli stessi cittadini del paese, presi dalla sfiducia nella valuta nazionale, vorranno, ad esempio, mantenere i loro risparmi in valute estere.

In questo contesto ogni dichiarazione resa dai politici al governo, anche la più piccola sfumatura nei loro discorsi pubblici viene presa in considerazione e vivisezionata, in senso figurato, come quella resa recentemente dal Ministro dell’Interno Matteo Salvini quando ha parlato di “sfiorare dolcemente” il vincolo europeo del 3% sul deficit, come si legge anche sul Sole 24 Ore. Le dichiarazioni del Premier Giuseppe Conte nelle ultime ore “…Sulla manovra siamo ambiziosissimi, confermiamo tutto il nostro programma…”, confermano la volontà di mantenere le promesse elettorali a favore della vita reale degli italiani e di procedere alle riforme che dovrebbero dare sollievo alla vita quotidiana degli elettorie,nel contempo,fungere daviatico per la fiducia da ottenere presso i partner europei e sui mercati finanziari, passando per la valutazione delle agenzie di rating. Tra queste, Fitch ha confermato pochi giorni fa il rating BBB dell’Italia rivedendo al ribasso l’outlook da “stabile “a “negativo” e ha addotto tra le motivazioni, anche l’ipotesi che la legislatura attuale non giunga al suo termine fisiologico.

