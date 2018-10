Albo degli scrutatori, è possibile fare domanda fino al 30 novembre

TERMOLI. In vista dell’aggiornamento dell’Albo Unico Comunale degli Scrutatori dei seggi elettorali si comunica che: tutti gli elettori ed elettrici del Comune di Termoli in possesso, almeno, del titolo di studio della scuola dell’obbligo, che desiderano essere inseriti nell’albo unico comunale delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale, dovranno presentare domanda entro e non oltre il 30 novembre 2018.

Si ricorda che, ai sensi degli articoli 38 del DPR 361/1957 e 23 del dpr 570/1960, sono esclusi dalle funzioni di scrutatore:

I dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;

Gli appartenenti alle Forze dell’Ordine;

I medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;

I segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a presentare servizio presso gli uffici elettorali comunali;

I candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

La domanda dovrà essere compilata sull’apposito modulo pubblicato sul sito del Comune di Termoli (www.termoli.gov.it) nella sezione Avvisi.

Restano iscritti, e quindi non devono presentare nuova istanza, coloro che già fanno parte dell’albo.