Festa di fede e culture con le suore di Nyeri

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Un momento di incontro, condivisione e festa tra le culture sotto la stessa fede quello che sarà celebrato sabato 6 ottobre a San Giuliano di Puglia.

Si tratta del centesimo anniversario dalla nascita della congregazione delle Suore di Maria Immacolata di Nyeri (Kenya).

Sei religiose di questa realtà, infatti, sono impegnate sul territorio della Diocesi di Termoli-Larino: tre nella comunità pastorale di Santa Croce di Magliano, San Giuliano di Puglia e Colletorto e altre tre alla parrocchia San Pietro e Paolo di Termoli.

L'anniversario della congregazione fondata da monsignor Filippo Perlo, uno dei primi quattro missionari della Consolata in Africa ricorre il prossimo 24 ottobre ma, prima di rientrare in Kenya per l'evento mondiale, le suore hanno organizzato questa giornata a San Giuliano, uno dei centri di residenza.

Il programma prevede alle 18 la messa celebrata dal vescovo, Gianfranco De Luca; seguirà un momento conviviale al centro parrocchiale aperto a tutti.

Le religiose (Suor Consolata, Suor Lucy, Suor Lydia, Suor Luciana, Suor Mary, Suor Wilfridah) che si sono integrate molto bene e offrono il servizio con impegno in chiesa, con le famiglia e verso i più bisognosi, sono entusiaste di condividere questa esperienza e contano sulla preghiera di tutti con un grazie che parte dal cuore.