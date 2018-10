Studenti del Portogallo, Romania, Belgio e Turchia in visita a Termoli Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Erano oltre trenta tra insegnanti e alunni delle scuole primarie e medie provenienti dal Portogallo, Romania, Belgio e Turchia che venerdì 5 ottobre hanno visitato il Borgo Vecchio accompagnati dal presidente dell'Archeoclub di Termoli, Oscar De Lena.

Arrivati in Italia da circa una settimana con il progetto Erasmus, hanno partecipato nei primi due giorni ad una serie di lezioni in classe a Guglionesi, presso l'Istituto Omnicomprensivo e, negli altri giorni, hanno visitato la Reggia di Caserta, Agnone con le Fonderie Marinelli, Scapoli con il Museo della zampogna e hanno chiuso la loro permanenza in Italia con la visita al nostro borgo antico.

Il presidente dell'Archeoclub ha raccontato loro la storia della nostra città a mò di favola vista l'età dei ragazzi. Il tour, ormai collaudato da anni, si è svolto entrando dalla porta di accesso al borgo, poi una fermata all'inizio di Via San Pietro dove il presidente ha raccontato ai ragazzi turchi del bombardamento e della distruzione della chiesa dedicata a San Pietro proprio da parte dei soldati turchi al comando di Pialì Pascià nel lontano 1566.

Una visita alla cattedrale, alla cripta con il successivo passaggio alle "rejiecelle" e poi, sotto il castello, senza entrare nei suoi locali visto la presenza di ragazzi molto piccoli. Tante le foto scattate e tanti i ricordini acquistati da riportare nelle loro nazioni di provenienza.