TERMOLI. Si chiama Giuseppe Solitro, viene da Città Sant’Angelo. Lo abbiamo incontrato e conosciuto stamani in piazza Monumento.

Ci ha incuriosito la sua bravura e anche la scelta di mettersi a suonare e cantare al centro di piazza Monumento, sicuro dei propri mezzi.

Gli artisti da strada sono un patrimonio culturale da conservare, custodire e semmai anche valorizzare.

Riescono a donarti istanti e minuti di divertimento, con la spensieratezza di chi vive in un modo così libero, forse anche scatenando l’invidia di coloro che l’esistenza la trascorrono in modo tutt’altro che svincolato dall’ortodossia.

Gi.’ro Beat Busker il nome d’arte, che lo vede girovagare per la penisola.

Ci ha attratto cantando Mrs Robinson degli intramontabili Beatles, poi è passato ai Coldplay. In quei pochi minuti in cui siamo stati ad ascoltarlo e filmarlo, diverse persone si sono avvicinate per donare monete, garbo e talento. Questo il tratto distintivo di chi vive alla giornata per strappare un sorriso.