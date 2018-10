TERMOLI. Rimettere al centro del dibattito il rispetto per la persona e la sua relazione con il tessuto territoriale, e farlo attraverso un mezzo popolare come il cinema evitando il pietismo e la pesantezza. Questo e molto altro si sta rivelando possibile anche grazie alla rassegna ‘Interferenze’, in partenza lunedì 15 ottobre con una seconda edizione che mette in gioco elementi già collaudati e vincenti e anche alcune novità.

Ma cos’è e come nasce ‘Interferenze’?

Maddalena Molinero, assistente sociale del Centro diurno ‘Chesensoha’, descrive come, prima ancora di tradursi in una rassegna di film e dibattiti, questo sia un progetto condiviso e collettivo, partito dalla spinta della Consulta per le disabilità del Comune che ha radunato varie realtà cittadine che operano in diversi settori socio-culturali. Nello specifico, la rete è composta anche dall’associazione ‘Tempi Moderni’ che cura la parte cinematografica, lo Sprar di Termoli, l’associazione ‘Faced’ operante nel campo della riabilitazione dalle tossicodipendenze e il gruppo di volontariato ‘La città invisibile’ impegnato nel supporto dei senza fissa dimora.

Nel caso del festival vero e proprio, la definizione scelta all’unanimità è quella di “cinema per la solidarietà sociale”. Perché la scelta del mezzo cinematografico? “Non è solo per una questione di cinefilia, che qui ci accomuna un po’ tutti, ma in primis per la fiducia nel cinema e nel suo potere di comunicazione”, risponde Antonio Cappella di ‘Tempi Moderni’; “È un mezzo che arriva al cuore, non solo al cervello”, aggiunge Tina De Michele, presidente della Consulta per le disabilità.

Maddalena Molinero nota come “si riscontrano difficoltà di coinvolgimento della cittadinanza, come accade ad esempio nei convegni che spesso restano fini a se stessi, mentre il cinema è un ottimo filtro per il dialogo”. A tal proposito, una delle novità di questa edizione è che ai film proiettati non seguiranno dibattiti, proprio per scongiurare l’eventualità di appesantire l’esperienza; gli organizzatori hanno invece optato per una presentazione del tema di ogni film condotta dagli utenti dei vari servizi in una modalità non convenzionale e che rimane una sorpresa da scoprire. Durante il resto dell’anno invece ci saranno approfondimenti su temi specifici e “seminati” coi film in rassegna, sotto forma, stavolta sì, di dibattito.

La scelta delle tematiche quest’anno è trasversale, non divisa in modo settoriale e a compartimenti stagni; l’idea è quella che ogni problematica affrontata – sia essa l’immigrazione, la disabilità, la salute mentale – abbia la radice comune di coinvolgerci tutti, di essere inscindibile dal contesto in cui viviamo e che tocchi in diversi modi le relazioni con la comunità.

Scendendo nel dettaglio dei singoli film, questo sarà il calendario delle proiezioni:

- Lunedì 15: Semus fortes di Mirko Giorgi. Questo docu-film racconta la storia di un gruppo di pazienti di un Centro di Salute Mentale che hanno trovato aiuto e automiglioramento grazie all’iniziativa, prima di tutto una sfida sperimentale e un po’ folle, di un operatore che li ha condotti a fare trekking fra i monti sardi.

- Martedì 16: Lars e una ragazza tutta sua di Craig Gillespie. Una commedia drammatica che, sotto la superficie della patologia mentale, parla piuttosto di accettazione e dei risvolti sociali, positivi o negativi, che un comportamento eccentrico può suscitare in una comunità.

- Mercoledì 17: La mia vita da zucchina di Claude Barras. Spazio anche all’animazione con le disavventure di un bambino e dei suoi compagni le cui problematiche nascono in realtà dalle ricadute di un mondo adulto alla deriva.

- Giovedì 18: Almanya – La mia famiglia va in Germania di Yasemin Samdereli. Commedia che affronta con toni leggeri e godibili un fenomeno cruciale come quello dell’immigrazione.

Dal primo dei film è stata estrapolata la frase di Hölderlin “Lì dove c’è il pericolo cresce anche ciò che salva” che, spiega l’operatrice Annarita Corsi , è stata scelta oltre che come sottotitolo del festival anche come chiave di lettura che collega e descrive l’intera esperienza, la rassegna e i laboratori ad essa connessi. Vale a dire che, in situazioni di difficoltà e di calpestamento dei diritti, tutto ciò che vi si oppone e difende ne esce rafforzato e si attivano risorse fuori dal comune.

Ogni film avrà due proiezioni aperte alla cittadinanza – alle 17:00 e alle 21:00 – più una mattutina riservata ai ragazzi delle scuole, e tutte si svolgeranno nell’ex cinema Sant’Antonio, un “luogo del cuore” da tutelare poiché teatro legato alla storia personale e alla formazione di tanti termolesi. L’ingresso sarà gratuito, grazie alla copertura finanziaria del Comune di Termoli, dello Sprar e agli sforzi di autofinanziamento da parte delle associazioni coinvolte.

La prima edizione di ‘Interferenze’, partita come scommessa, è stata accolta molto positivamente con un gran riscontro di pubblico; quest’anno gli organizzatori si aspettano un successo ancora migliore. Gli obiettivi vengono rilanciati con maggior forza: quello di promuovere una cultura del rispetto della persona come tale, a prescindere da categorie ed etichette; di fare uno sforzo di comprensione e coscienza collettiva; di non avere, infine, la pretesa di insegnare quanto piuttosto quella di sollecitare la riflessione e l’azione.