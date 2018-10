TERMOLI. «L’uomo non è il suo errore». Da questo aforisma di don Oreste Benzi parte la nuova iniziativa dell’associazione Iktus Onlus, guidata da don Benito Giorgetta. Stamani è stato presentato proprio nella sede della casa famiglia per detenuti che sorge sulla strada tra Termoli e Guglionesi, in contrada Chiancate, il corso di formazione per il volontariato in carcere, alla presenza del parroco di San Timoteo e la direttrice della casa circondariale di contrada Monte Arcano a Larino, Rosa La Ginestra.

Quarant’anni fa don Oreste Benzi lanciava la sfida, oggi quanto mai attuale, di una società diversa, basata su meccanismi alternativi al profitto, alla legge di mercato e al consumismo, una società il cui centro siano le relazioni di Gratuità tra gli uomini, fondata sull’economia della condivisione. E’ la società del gratuito, appunto, che, considerando ognuno membro vivo e insostituibile di un unico corpo, nella consapevolezza che nel bene comune sta anche il bene del singolo, non ammette esclusioni ma necessita per vivere di tutti, a partire dai più deboli.

Tra le varie risorse di cui dispone ciascuno ci sono quelle relazionali. Oggi sono tanti coloro che esprimono il desiderio di rendersi disponibili all’incontro, all’ascolto e all’aiuto delle persone recluse convinti come siamo che “l’uomo non è il suo errore” e non si può congelare la vita di una persona al suo errore. Proprio per rispondere a tale richiesta si è pensato di offrire, agli interessati, la possibilità di acquisire un’adeguata preparazione. L’incontro con una realtà particolare, qual è quella penitenziaria, pone la necessità, per gli operatori, non solo di conoscere le leggi che regolano la presenza in una struttura carceraria, ma anche di opportune e indispensabili capacità relazionali, tali da consentire l’approccio giusto, estraneo a qualsiasi forma di giudizio, nonché a personalismi accentuati e soprattutto rispettoso della dignità del detenuto. L’attività di volontariato è grandemente meritoria, ma talmente delicata e complessa che non può risolversi nello spontaneo fai da te o in interventi sporadici dei singoli, ma che, per la sua valenza ed efficacia, deve essere sapientemente organizzata e saggiamente orientata, secondo criteri di decoro, legalità e sicurezza.

In questa prospettiva, l’associazione Iktus–Onlus, La Diocesi di Termoli-Larino con la pastorale carceraria, la Direzione del carcere di Larino organizzano un percorso di formazione che si propone di soddisfare una duplice esigenza: quella degli aspiranti volontari, desiderosi di donarsi e, naturalmente, quella dei detenuti bisognosi di conforto e di riferimenti sensibili e utili alle loro necessità.

Articolato in nove incontri settimanali, a carattere tematico, il corso rilascerà un attestato di idoneità, conseguito il quale, la direzione carceraria, in base alle attitudini individuali e alle capacità professionali dei singoli e compatibilmente alle necessità del contesto, indicherà le possibili e concrete modalità di intervento.

Il Corso si terrà presso la parrocchia di San Timoteo in Termoli, a partire da martedì 16 ottobre e si concluderà il 30 dicembre.