TERMOLI. Con inizio alle ore 17, si svolgerà domani 7 ottobre in piazza Vittorio Veneto a Termoli, la manifestazione Centopiazze per l’impegno educativo.

Si tratta dell’appuntamento molisano della storica iniziativa (giunta alla IX edizione) promossa dall’Aimc, l’Associazione Italiana Maestri Cattolici e per la prima volta, quest’anno, in collaborazione con il Forum delle Associazioni familiari, organizzata in contemporanea su tutto il territorio nazionale. Centopiazze, patrocinata dal Senato della Repubblica e dall’Ufficio Nazionale Educazione Scuola Università della Conferenza Episcopale Italiana, è la risposta operativa all’invito fatto da Papa Francesco, lo scorso 5 gennaio, durante l’udienza privata al termine del XXI Congresso nazionale dell’Aimc.

Un invito a recuperare l’alleanza educativa tra scuola e famiglia che, come ha sottolineato il Santo Padre, richiede «il coraggio di prendere iniziative, di fare tutto ciò che è possibile anche con l’aiuto di esperti per ricostruire il ponte con le famiglie». «Abbiamo scelto la piazza perché rappresenta il luogo della comunità così come la scuola deve essere patrimonio di tutta la comunità» - afferma Esther Flocco segretaria nazionale dell’Aimc - e presidente regionale dell’Aimc del Molise.

«Siamo in Centopiazze docenti e famiglie, insieme a tantissimi alunni, per affermare che educare insieme non solo è possibile ma è necessario». Rivolgendosi alle due organizzazioni promotrici, Ernesto Diaco, Direttore dell’Ufficio Nazionale Educazione Scuola Università della Conferenza Episcopale Italiana afferma «È molto significativo che la manifestazione Centopiazze si tenga nei giorni in cui prende il via in Vaticano il Sinodo dei Vescovi su I giovani, la fede e il discernimento vocazionale.

Da questa felice coincidenza risalta ancor più il vostro impegno a far sì che l’educazione occupi un posto centrale nella vita della società e delle nostre comunità scolastiche ed ecclesiali. Non è un posto d’onore, ma di servizio e di responsabilità, che coinvolge attivamente gli stessi giovani e chiede al mondo adulto di essere credibile punto di riferimento e affidabile accompagnatore dei ragazzi che stanno crescendo». Sarà anche l’occasione per presentare un vademecum scritto a quattro mani da Aimc e Forum che non sono istruzioni per l’uso ma esempio della possibilità di un dialogo voluto e costruito insieme.

Nella Piazza simbolica della manifestazione del nostro territorio molisano andrà in scena un ricco programma, con l’animazione musicale di alcune classi delle Scuole Primaria e dell’Infanzia insieme a docenti e genitori, mini-tornei in collaborazione con il Coni, attività laboratoriali e tanto altro. Interverranno il vescovo Gianfranco De Luca, il sindaco del Comune di Termoli Angelo Sbrocca e Anna Paola Sabatini direttore generale dell’Usr Molise. La manifestazione è stata patrocinata dalla Diocesi di Termoli-Larino, dall’Ufficio Scolastico Regionale, dal Coni Molise e dal Comune di Termoli.