Una messa per ringraziare tutti i volontari attivi dopo il sisma

GUGLIONESI. Una messa per ringraziare i tanti che, in questi due lunghi mesi, si sono prodigati a portare un sorriso, a dare una mano a chi era in difficoltà: i volontari. Sono loro gli angeli che, da agosto, dal giorno del sisma che ha colpito Guglionesi hanno dato il loro tempo, la loro volontà, la loro disponibilità a chi in quel momento ne aveva più bisogno. Un centinaio si sono riuniti oggi, sei ottobre alle ore 18, nella chiesa di Santa Maria Maggiore, per assistere alla messa presieduta da don Michele Di Leo che, con le parole del Vangelo di oggi, ha voluto ringraziarli. “I farisei consideravano una donna adultera come uno scarto, noi sappiamo che i volontari non possono considerare nessuno come uno scarto, anche se gli eventi naturali possono far sì che si rimanga senza casa e la persona si possa sentire tale. La missione del volontario, quindi, è quella di farli sentire a casa e di dar loro quella dignità che serve per andare avanti. L'uomo non separi ciò che Dio ha congiunto, con questa frase il Signore benedice le relazioni. E il volontario crea questo: le relazioni che diventano motivo di arricchimento”.

Le relazioni che questi volontari hanno creato, i cittadini guglionesani le ricorderanno per sempre. Un sorriso, una pacca sulla spalla, e anche solo quei silenzi, nei quali si intravedeva l'ansia, la paura di esser rimasti senza casa. Tutto questo hanno dato i volontari, tutti loro, dalla protezione civile alla misericordia e, anche ricordiamo i vigili del fuoco.

Nella stessa messa in omaggio ai volontari si è celebrato un battesimo e il sindaco Mario Bellotti ha messo in luce questa nuova vita, questa nuova cittadina guglionesana come sprono, monito e dono per andare avanti dopo due mesi di angosce e paure. Un raggio di luce. Una nota di speranza.

“È un dovere esprimere un vivo ringraziamento a tutte le professionalità che in questi mesi ci sono stati accanto. La dedizione che vi contraddistingue ha mostrato un'insostituibile risorsa che ha portato, sin da subito, alla riuscita del coordinamento nelle fasi di emergenza e nelle fasi successive. Ho potuto contare sempre su uomini e donne dotati di una straordinaria sensibilità e altruismo e raffinata conoscenza civica. A tutti voi va il ringraziamento di tutti noi, da tutta la giunta comunale a tutta la collettività guglionesana”.

“Signore, fa che questa tuta non debba mai sporcarsi di sangue, ma che sia simbolo di armonia e infonda fiducia; che queste corde non debbano mai sorreggere un ferito, ma che servano da traino per diffondere amore e solidarietà; che i nostri fari servano a illuminare soltanto volti sereni, che la nostra barella trasporti solo allegria; che le nostre manichette restino sempre asciutte; che i nostri cani siano solo fedeli e giocosi compagni di vita, che dalle nostre radio si diffondano solo messaggi di pace e che la nostra pala rimanga, per tutti, solo il simbolo della fatica e della partecipazione. Signore, quando tutto questo non sarà possibile, sostienici nella nostra attività di soccorso che oltrepassa tutte le barriere ideologiche razziali e sociali e se mai ci fosse la necessità anche con tutti i nostri difetti e le manchevolezze umane. Là, assistiti dal nostro Patrono San Pio, noi saremo pronti: per limitare i danni che l'uomo ha causato, per portare anche un semplice sorriso ed esprimere il significato della vera solidarietà. Aiutaci ad aiutare chi si trova nella sofferenza, nelle ostentazioni, nelle calamità. Amen”.