Termoli Storia & Amarcord: quando Piazza Monumento fu persino un cimitero

TERMOLI. Centro nevralgico della città e luogo di aggregazione per antonomasia, Piazza Monumento, o meglio Piazza Vittorio Veneto, è la nuova tappa della rubrica domenicale del termolese emigrato a Milano da decenni, Luigi De Gregorio.

Con Termoli Storia & Amarcord si scoprono e si svelano anche aneddoti particolari.

Piazza Monumento è stata e sempre sarà il cuore di Termoli. Così come per i nostri antenati lo era stato Piazza del Duomo nel Borgo Antico.

Parlare di Piazza Monumento significa poter raccontare la storia di Termoli, (quella al di fuori delle mura) attraverso i cambiamenti di restyling, attraverso l’evoluzione (o involuzione) dei costumi, attraverso i valori delle varie generazioni. Uno storico ne farebbe un libro.

Qui, in questa rubrica, voglio darvi solo una piccola informazione. Ma che vi sorprenderà. Un fatto memorabile, così assurdo, da non crederci.

Ebbene Piazza Monumento ha avuto la funzione di cimitero. Con tombe e morti veri. Parecchie centinaia. La spiegazione è semplice e si colloca nella seconda guerra Mondiale.

Chi ha letto, in questa rubrica, Hotel Corona e Via Mario Milano ricorderà che un commando della Royal Marine di 180 uomini soldati Inglesi specialisti in attacchi di sorpresa erano sbarcati all’altezza del Panfilo. Si erano arrampicati sul Colle di Santa Lucia per arrivare a cogliere nel sonno gli ufficiali tedeschi ospiti dell’Hotel Corona. Fecero una strage. Il comandante, maggiore Rau, fu invece catturato nel letto in camicia da notte (che a quei tempi si usava anche da parte degli uomini).

Lo schiamazzo notturno (dalle 3 in poi di domenica 3 ottobre 1943) dei fucili mitragliatori non poteva non svegliare i soldati tedeschi che erano invece alloggiati nell’edificio della scuola pubblica liceo Scientifico Alfano, (l’attuale Scuola Secondaria O. Bernacchia) quasi di fianco all’Hotel Corona. La battaglia fu cruenta e si estese in Piazza Monumento e nella parte alta di Corso Nazionale. Durò fino all’alba. Gli Inglesi occuparono Termoli e i Tedeschi (130 morirono e 200 fatti prigionieri su una forza totale di 600 uomini) che riuscirono a salvarsi si portarono verso San Giacomo per raggiungere il loro comando di zona posto a Guglionesi, da dove preparare il contro attacco.

Piazza Monumento ospitò non solo i morti di quella domenica, ma anche quelli dei giorni successivi. Poi i corpi riesumati ed identificati furono inviati alle loro famiglie.

L’avreste mai immaginato Piazza Monumento come cimitero? Eppure lo fu. Per 2 mesi.