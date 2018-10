Portocannone, servizi mensa e trasporto pubblico: Caporicci replica al Soa

PORTOCANNONE. Giuseppe Caporicci, sindaco del comune di Portocannone risponde al Soa (Sindacato Operai Autorganizzati) sui servizi mensa e sul trasporto pubblico.

«Con riferimento alla delibera di Giunta Comunale n. 56 del 4.10.18 sull'adeguamento delle tariffe per i servizi mensa e trasporto scolastico ed ai relativi comunicati stampa del Sindacato Operai Autorganizzati (Soa), l'Amministrazione Comunale di Portocannone intende precisare quanto segue.

I servizi in questione vengono cofinanziati dagli stessi Amministratori Comunali con circa 3mila euro rivenienti dal fondo costituito con la rinuncia all'indennità di funzione di Sindaco, Vice Sindaco, Assessore e Consiglieri (DGC n. 38 del 30.05.18) , ed hanno subìto gli adeguamenti di cui trattasi (divenuti purtroppo inevitabili a causa della situazione di bilancio già ormai ben nota a tutti) con contenimento degli aumenti limitato allo stretto necessario oltre che configurati in misura del tutto progressiva a seconda delle fasce di reddito degli utenti, in modo da salvaguardare le fasce sociali economicamente più deboli che, nonostante il dissesto, vedranno applicarsi tariffe addirittura più basse rispetto a quelle praticate in alcuni comuni limitrofi che non hanno certo le problematiche finanziarie di Portocannone.

Si è provveduto peraltro, in seno alla medesima delibera, ad aumentare il livello delle detrazioni a favore delle famiglie in caso di due o più bambini che usufruiscano del medesimo servizio, ciò sempre al fine di contenere l'incidenza degli aumenti per l'utenza.

Nella circostanza, ad ogni buon conto, si ringrazia il Soa per l'attenzione riservata alle tematiche sociali della nostra comunità, ritenendo il confronto con tutte le componenti sociali del nostro territorio, una continua occasione di crescita per l'Amministrazione».

Riportiamo anche la nota di Andrea Di Paolo del Sindacato Operai Autorganizzati (Soa).

«Nella mattinata di giovedì scorso, abbiamo incontrato presso il comune di Portocannone il sindaco Caporicci come anticipato da nostra richiesta in merito alle intenzioni dell'amministrazione comunale di tagliare sulle spese in uscita su mensa scolastica, trasporti e personale – afferma il Soa-Cub con Andrea Di Paolo - il dissesto finanziario come noto e dichiarato dagli stessi ha comportato questo tipo di scelte vista la situazione disastrosa lasciata in eredità dagli amministratori precedenti.

Nell’occasione è stato utile ricordarlo che solo negli anni 2013, 2014 e 2015 hanno eseguito operazioni di anticipazione di liquidità sotto forma di mutuo trentennale per tre milioni di euro più altri buchi finanziari, premesso questo sinteticamente si è arrivati al problema in oggetto.

Il sindaco attuale insieme alla sua amministrazione in questo caso su mensa e trasporto scolastico hanno cercato di limitare i carichi illustrandoci le intenzioni e le tabelle che saranno suddivise in quattro fasce progressive secondo i calcoli Isee, per esempio sarà di 5 euro l'effettivo aumento riferito alla fascia media rispetto alla precedente, invece per quella debole quindi la prima il costo totale è di 10 euro a blocchetto, lo stesso iter per i trasporti.

Nelle detrazioni in caso di più figli che usufruiscono dello stesso servizio sarà del 25 per cento in meno, le tabelle complete saranno ufficiali a breve, per nostra concezione di base in generale riteniamo che i servizi essenziali dalla sanità e al diritto allo studio dovrebbero essere completamente gratuiti, in questo caso parliamo di un comune in dissesto di 2.500 abitanti violentato a livello finanziario che non solo si è visto distruggere il presente con il passato, ma buona fetta di futuro da chi la politica l’ha esercitata in maniera sconsiderata, comprese alcune parti sociali e sindacali che hanno taciuto vergognosamente».