Centopiazze nel centro di Termoli: ricostruire il ponte con le famiglie

TERMOLI. Puntuale, ieri alle 17, si è svolta a Termoli, in piazza Monumento, la manifestazione Centopiazze per l’impegno educativo.

Appuntamento molisano della storica iniziativa (giunta alla IX edizione) promossa dall’Aimc, l’Associazione Italiana Maestri Cattolici e per la prima volta, quest’anno, in collaborazione con il Forum delle Associazioni familiari, organizzata in contemporanea su tutto il territorio nazionale.

Centopiazze, patrocinata dal Senato della Repubblica e dall’Ufficio Nazionale Educazione Scuola Università della Conferenza Episcopale Italiana, è la risposta operativa all’invito fatto da Papa Francesco, lo scorso 5 gennaio, durante l’udienza privata al termine del XXI Congresso nazionale dell’Aimc.

Un invito a recuperare l’alleanza educativa tra scuola e famiglia che, come ha sottolineato il Santo Padre, richiede «il coraggio di prendere iniziative, di fare tutto ciò che è possibile anche con l’aiuto di esperti per ricostruire il ponte con le famiglie».

E’ stata l’occasione per presentare un vademecum scritto a quattro mani da Aimc e Forum che non sono istruzioni per l’uso ma esempio della possibilità di un dialogo voluto e costruito insieme.

Nella Piazza simbolica della manifestazione del territorio molisano è andato in scena un ricco programma, con l’animazione musicale di alcune classi delle Scuole Primaria e dell’Infanzia insieme a docenti e genitori, mini-tornei in collaborazione con il Coni, attività laboratoriali e tanto altro. Intervenuto anche il vescovo Gianfranco De Luca.

La manifestazione è stata patrocinata dalla Diocesi di Termoli-Larino, dall’Ufficio Scolastico Regionale, dal Coni Molise e dal Comune di Termoli.